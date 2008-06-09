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    9 июня 2008

    Массивы накопителей NetCom USA NR6 имеют емкость до 8 ТБ и поддерживают RAID 6:

    23:45

    Приемопередатчик Atmel AT86RF212 соответствует спецификациям IEEE 802.15.4 и ZigBee:

    23:15

    И все-таки, GeForce 9800 GT существует. По крайней мере, у ELSA:

    22:54

    GPU S3 Excalibur: кандидат на место под солнцем в массовом сегменте:

    22:38

    ECS 945GCT-D: плата со встроенным процессором Intel Atom :

    22:24

    Acer представляет 24" мультимедийный монитор P244W с поддержкой Full-HD:

    21:56

    Производительность платы ускорителя SpursEngine SE1000 на базе Cell / BE при обработке видео:

    21:15

    Freescale и Altera первыми в мире реализовали ядро V1 ColdFire средствами FPGA:

    18:58

    IDT расширяет семейство кодеков HD Audio для ПК:

    18:42

    В воде не тонут, в огне не горят: 3,5-дюймовые винчестеры ioSafe защищены от стихийных бедствий:

    18:30

    Lite-On IT выпустит компактные оптические USB-накопители для мини-ноутбуков:

    15:19

    Един в трех лицах: новый продукт Brando выполняет функции дока для винчестера, USB-хаба и картовода :

    14:40

    ZyXEL: обновление для интернет-центра P-330W:

    13:17

    AMD рискует отстать от поезда мини-ПК, полагает аналитик:

    12:58

    ASUS представила разработку, напоминающую интерфейс из фильма «Особое мнение»:

    12:10

    BitDefender: бета-тестирование нового комплекса безопасности для домашних ПК:

    12:09

    «Лаборатория Касперского»: запуск международной инициативы, направленной против вируса-шантажиста:

    12:07

    PCMCIA называет срок выхода «ускоренной» версии ExpressCard, совместимой с USB 3.0:

    10:21

    4х4: AMD выпускает квартет четырехъядерных процессоров AMD Opteron SE рекордной производительности:

    10:01

    Apple будет использовать CUDA?:

    09:49

    Создан самый большой в мире, 65-дюймовый трехмерный дисплей:

    09:30

    Shuttle XP19: официальное фото и спецификации 19" сенсорного дисплея:

    07:41

    Apacer показывает свои гибридные твердотельные накопители CAFD:

    07:34

    На Таймс-сквер установят экран из 12000000 светодиодов:

    02:45

    В Японии создано «дерево» с органическими солнечными батареями вместо листьев:

    02:15

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