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    2 июня 2008

    ASUS завтра покажет 3D-карту с гибридным охлаждением:

    22:57

    Abit опровергает слухи о прекращении выпуска системных плат:

    19:51

    Leadtek выпускает тройку карт GeForce 9600 GT с оригинальным охлаждением :

    19:27

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.8:

    15:15

    Цифровой фотоаппарат RoverShot VS-8331Z:

    14:59

    Медиаплееры: MPlayer (2008-06-01):

    14:50

    Безопасность: Malware Removal Tool - June 2008 Edition:

    14:25

    Отдых и ФОТО вместе с iXBT.com:

    14:16

    Графика: WPanorama v.9.11:

    14:00

    Jisus V2 — вторая версия ноутбука компании Van Der Led:

    13:50

    Графика: GIMP v.2.4.6:

    13:35

    Утилиты: GMER v.1.0.14.14536:

    13:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.4:

    12:45

    Софт для сотовых: Floola v.2.9.5:

    12:20

    Утилиты: Pfrank v.2.19:

    11:55

    Бельгийским ученым для создания суперкомпьютера хватило четырех плат NVIDIA GeForce 9800 GX2 :

    11:48

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.3:

    11:30

    ASUS UFOTO UF735 — функциональная фоторамка и... второй монитор:

    11:13

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.15b:

    11:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.2:

    10:40

    EVGA оснастила GeForce 9800 GX2 медным водоблоком собственной разработки:

    10:25

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.5.0 Build 0530:

    10:15

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.5 Build 112:

    09:50

    Gigabyte M912: спецификации и фото бюджетного компьютера :

    09:25

    Утилиты: Face-Wizard v.B8.0506.1:

    09:25

    Утилиты: @BIOS v.B8.0506.2:

    09:05

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июня):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 мая по 1 июня 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 мая по 1 июня 2008 года):

    08:00

    Gigabyte извинилась перед ASUS в обмен на отзыв иска:

    07:45

    AMD начала поставки Radeon 4850, названы ожидаемые цены:

    07:41

    Системная плата ASUS P5N72-T Premium работает на повышенных частотах :

    00:35

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