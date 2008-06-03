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    3 июня 2008

    WindowSeat — автомобильный держатель для iPhone от Griffin:

    22:361

    Microsoft рекомендует не использовать Safari:

    21:08

    Monopoly — новая игра от EA для iPod:

    20:37

    DVD-рекордер с поддержкой LightScribe ASUS DRW-20B1L/B1LT:

    19:37

    Японские специалисты увеличили долговечность литиево-ионных батарей в 20 раз:

    19:21

    Computex 2008: Shuttle показала разработки в области мини-ПК, включая модели на процессоре Intel Atom:

    19:08

    Seagate Savvio 10K.3 — быстрый и надёжный SAS-винчестер :

    18:29

    SSD Pretec Q-SATA и USB-накопитель Pretec S660 — самые емкие в мире?:

    17:34

    Фоторепортаж с Computex — стенд MSI :

    17:31

    Acronis предлагает специальные условия для новых пользователей:

    17:17

    Черный дактилоскопический датчик UPEK TCS5 TouchStrip появится в ноутбуках в 2009 году:

    16:51

    Biostar TPower I45 — системная плата на Intel 4-series для оверклокеров:

    16:38

    Computex 2008: OCZ Technology показала память, работающую на частоте 2133 МГц, и другие новинки:

    16:16

    В магазинах Тайваня появился ноутбук Acer Gemstone с ускорителем GeForce 9650MGS:

    15:14

    У Sony тоже готов «убийца» Eee PC:

    14:56

    Фоторепортаж с Computex — стенд Gigabyte :

    13:28

    AMD выпустила три новых четырехъядерных процессора:

    12:58

    Intel выпускает четвертое семейство чипсетов:

    12:50

    Спецификации и цены ноутбуков ASUS Eee PC серии 1000:

    10:23

    Специалисты Cypress создали первый в мире программируемый, однокристальный лазерный датчик для мышей:

    10:20

    ZOTAC Ultimate mATX — системные платы для AMD Socket AM2+ с графикой GeForce 8300 и 8200 :

    10:17

    Время DVD-приводов с поддержкой скорости 22x приближается:

    09:54

    SanDisk представила pSSD, как альтернативу HDD для нетбуков:

    09:17

    Фото дня: ASUS Eee PC 1000:

    08:38

    ZOTAC GeForce 9800GTX ZONE Edition — разогнанный ускоритель с внешним кулером:

    08:12

    Super Talent представила 1,8" Micro-SATA SSD для лэптопов :

    07:59

    Supermicro выпускает настольные платформы на чипсетах Intel G45 и G43 (Eaglelake) Express :

    07:45

    Computex: NVIDIA представила мобильную платформу Tegra :

    01:46

    GCT Semiconductor анонсировала первое в отрасли 3,5-ГГц однокристальное решение для WiMAX IEEE 802.16e Wave 2 :

    00:44

    Максимум функций при минимуме энергопотребления: Qpixel выпускает кодеки Full HD H.264 семейства QL300:

    00:16

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