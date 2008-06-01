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    1 июня 2008

    Скорость GeForce GTX 200 в сравнении с HD 3870 X2 в 3D-играх :

    20:15

    Imation увеличила объем миниатюрного USB-накопителя Nano до 8 ГБ:

    14:56

    HP анонсировала первый в мире blade-сервер типа «два в одном»:

    14:15

    Углеродные «наноленты» позволят сделать микросхемы быстрее и холоднее, полагают ученые:

    13:56

    Настольный ПК Dell Energy Smart Vostro 410 Packs экономит до 47% расходов на электричество:

    13:27

    Новый продукт D-Link позволяет использовать для локальной сети телевизионный кабель:

    12:49

    ASUS на днях представит Eee PC с 10-дюймовым экраном:

    11:45

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