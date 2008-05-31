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    31 мая 2008

    Цены GeForce GTX 280 и GTX 260, розничные и оптовые:

    21:12

    Веб-браузеры: Opera v.9.50 Build 10034/4844/1997 Beta:

    15:40

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.4.0.1:

    15:15

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.1:

    14:50

    Графика: HyperSnap-DX v.6.31.01:

    14:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 10524 Beta:

    14:00

    Офисные приложения: PrimoPDF v.4.0.2:

    13:35

    Настройщики: Vispa v.0.2.2:

    13:10

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.3.1.53.0530b:

    12:45

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.09:

    12:20

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    11:55

    Фото дня — ядро GT200 крупным планом:

    11:44

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.4.3:

    11:30

    Веб-браузеры: Flock v.1.2:

    11:05

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.09:

    10:40

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Beta 1:

    10:15

    Red-ray: китайская альтернатива дорогому и пока непопулярному формату Blu-ray:

    09:53

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.4 Build 93057:

    09:50

    Первый 3D-макет клавиатуры Optimus Popluaris:

    09:29

    Утилиты: Winstep Xtreme v.8.5:

    09:25

    Arctic Breeze: система охлаждения пользователя:

    09:17

    Запись: BurnAware v.1.3.1/v.2.0:

    09:05

    ProLite E2205WS — 22" широкоэкранный монитор с HDMI в исполнении iiyama:

    08:56

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.06:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.8.6:

    08:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 мая):

    08:00

    Планы Seagate на будущий год включают выпуск первых SSD и винчестеров объемом 2 ТБ:

    07:25

    Фото «раздетого» Eee PC 901 и дата начала продаж субноутбука:

    01:45

    3K Computers RazorBook 400 — больше недорогих ноутбуков, хороших и разных:

    00:55

    Centrino 2 будет представлена ASUS моделями ноутбуков M51VA, M51VR и M70VM:

    00:31

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