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    11 мая 2008

    Мини-ноутбук HP 2133 получит четыре новых конфигурации с Windows XP на этой неделе:

    23:51

    SPARKLE Calibre P960G: карта на базе GeForce 9600 GT с гигабайтом памяти и высокими частотами:

    23:48

    ARCTIC COOLING Freezer 7 LP: кулер в 5 см высотой охладит даже Core 2 Quad:

    13:56

    График прекращения выпуска чипсетов Intel :

    12:13

    EyeTV 3.0.2 для Mac поддерживает прием ТВ с компрессией H.264:

    11:32

    Инженерные схемы плат GeForce 9900GTX и 9900GTS на базе NVIDIA GT200 и некоторые подробности :

    11:31

    Первым продуктом в серии Galaxy Black Edition станет быстрый 9600 GSO:

    11:26

    Стали известны полные спецификации и цена ноутбука MSI Wind :

    10:52

    Intel X58, первый чипсет для настольных процессоров Nehalem :

    10:39

    CopyPaste Pro — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X:

    08:58

    BIOSTAR TPower N75 — плата на nForce 750a для продвинутых пользователей :

    00:58

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