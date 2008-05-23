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    23 мая 2008

    Следующее поколение UMPC Samsung Q1 уже не за горами:

    22:22

    HDD Western Digital серии Caviar GP переведены на 334-ГБ пластины :

    21:26

    Цифровой фотоаппарат RoverShot VC-A330Z:

    18:19

    Intel позиционирует CPU Larrabee не только для серверов:

    17:54

    eMagin показала OLED-микродисплеи с максимальной энергетической эффективностью :

    16:41

    Интернет и сети: KlipFolio v.5.0 Build 5899-51 Beta:

    16:30

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.8005:

    16:05

    Acer X223 Wbdu — 22" монитор с подключением по USB и не только :

    16:01

    Alienware Area-51 ALX: четыре графических процессора 4 ГБ памяти и 4-ГГц CPU в одном ПК:

    15:53

    Установщики: Smart Install Maker v.5.02:

    15:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.121:

    15:15

    Silicon-Power выпустила память DDR3-1066 SO-DIMM объёмом 2 ГБ:

    15:01

    Утилиты: doPDF v.6.0.260:

    14:50

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0g:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1d:

    14:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.7.3:

    13:35

    Настройщики: Super Utilities v.8.0.1990:

    13:10

    Samsung анонсирует «экологически дружественный» винчестер терабайтного объема EcoGreen F1:

    13:02

    Во второй половине года ПК среднего уровня начнут оснащать приводами BD Combo:

    12:50

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.3.369:

    12:45

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.30:

    12:20

    Общение в сети: AIM v.6.8.5.17 Beta 3:

    11:55

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.6.7:

    11:30

    Devon IT SafeBook LVO — как превратить ноутбук Lenovo R61 ThinkPad в «тонкий» клиент?:

    11:21

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.07:

    11:05

    Creaform обновила объемный сканер REVscan:

    10:48

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.1.1:

    10:40

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.30:

    10:15

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.40:

    09:50

    Intel будет комплектовать платформу Centrino 2 твердотельными накопителями объемом 80, 160, 250 ГБ и более:

    09:28

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.20:

    09:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.460:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.5:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 мая):

    08:00

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