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    14 мая 2008

    Microsoft обновила Office 2004:

    23:29

    C801 — простой, но стильный флэш-брелок A-Data:

    23:04

    QuickerTek выпустила внешнюю батарею для MacBook Air :

    22:58

    ASUS My Cinema-U3100Mini — цифровой TV-тюнер для EeePC:

    22:07

    Определены тактовые частоты ускорителей GeForce 9800 GT:

    21:21

    Dell прекратит выпуск мощных игровых ПК серии XPS, уступая место Alienware?:

    21:15

    Inno3D i-Chill GeForce 9800 GTX: система охлаждения с 3 вентиляторами и высокие частоты:

    21:09

    Специалисты STEC разработали SSD для недорогих ультрамобильных ПК:

    20:25

    NEC Electronics выпускает дюжину 32-разрядных микроконтроллеров с поддержкой USB:

    20:03

    Fujitsu увеличивает объем портативного накопителя Handy Drive до 400 ГБ:

    19:06

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.513:

    19:00

    IBM вот-вот перешагнет петафлоповую отметку?:

    18:50

    Утилиты: SniffPass v.1.05:

    18:35

    Медиаплееры: MPlayer (2008-05-13):

    18:10

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 30:

    17:45

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1565:

    17:20

    Olympus выпускает широкоугольный зум-объектив Zuiko Digital ED 9-18mm f/4-5.6:

    17:12

    Интернет и сети: IE7pro v.2.3 RC1:

    16:55

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.22c:

    16:30

    Внешний кардридер Apacer AM500:

    16:07

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.4 Beta 4:

    16:05

    Обновление драйверов для устройств ATI HDMI Audio:

    15:40

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    15:15

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    14:50

    Samsung очень скоро представит 14,6-Мп датчик изображения типа CMOS:

    14:32

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    14:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    14:00

    AMD продолжает кадровые перестановки:

    13:59

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    13:35

    Камера Olympus E-520 со встроенным стабилизатором дебютировала официально:

    13:31

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    13:10

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices:

    12:45

    Samsung открывает «синюю фазу» в развитии LCD — новые панели будут поддерживать частоту 240 Гц:

    12:41

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 мая):

    12:20

    Office 2008 SP1 для Mac вновь поддерживает VBA:

    12:05

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.14:

    11:55

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.2 Beta:

    11:30

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.3.1.0.16:

    11:05

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1195:

    10:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.17:

    10:15

    Две алюминиевые клавиатуры Enermax AURORA:

    09:57

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.5.0.15:

    09:50

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC16:

    09:25

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.5.0512:

    09:05

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.5.2a:

    08:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.84:

    08:30

    Утилиты: Autoruns v.9.2:

    08:15

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.5.0.29:

    08:00

    Intel поясняет на своем языке, почему деньги нужно платить ей, а не NVIDIA :

    07:35

    ASUS Eee PC 900 поступает в продажу:

    07:34

    E Ink объявила о доступности следующего поколения SDC-дисплеев :

    07:10

    GIGABYTE M528 — UMPC на Intel Atom по цене менее $1200 :

    00:33

    AMD планирует отказаться от собственного производства CPU уже в этом году:

    00:11

    Системная плата ASUS Maximus II Formula оснащена качественным звуком :

    00:10

    Green House выпустила «самые быстрые» SSD-накопители:

    00:03

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