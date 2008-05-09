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    9 мая 2008

    Gainward BLISS 9600GSO — разогнанный фабрично GeForce 9600GSO Golden Sample с 768 МБ памяти:

    22:21

    EOL нескольких CPU Intel, в том числе и «экстремальных версий»:

    16:50

    OCZ представляет 4-ГБ наборы быстрой памяти DDR3 в серии Reaper HPC:

    15:00

    Первые фото платы на базе Intel P43 Express:

    12:06

    ARCTIC RC — термодинамическое охлаждение памяти для энтузиастов:

    11:55

    AMD может быть поглощена или разделена на две компании в ближайшее время:

    09:56

    Новый чипсет NVIDIA nForce 740i SLI — заслуга маркетингового отдела компании :

    09:12

    Dell выпускает артистичные ноутбуки Inspiron 1525 Special Art Edition:

    08:31

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