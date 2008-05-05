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    5 мая 2008

    Дебютировал самый маленький в мире Java-компьютер:

    18:22

    ASUS I220GC — плата Micro-ATX с уже установленным 1,2-ГГц Celeron:

    18:14

    Intel Atom придаст импульс распространению Mini-ITX:

    17:54

    Фото и особенности платы MSI P45 Diamond ES:

    16:58

    Intel, Samsung и TSMC достигли соглашения о переходе на 450-мм подложки:

    16:57

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.08:

    15:40

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.5:

    15:15

    OCZ первой выпускает 4-ГБ наборы DDR3-2000:

    14:50

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.5:

    14:50

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.3:

    14:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.180 05\05\2008:

    14:00

    Первые платы на базе AMD 790GX не получат южного моста SB 750 :

    13:56

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.2.0:

    13:35

    Утилиты: ServiWin v.1.33:

    13:10

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.36:

    12:45

    Интернет и сети: Network Notepad v.4.6.7:

    12:20

    Четвертый элемент: специалисты HP воплотили в жизнь технологию памяти, придуманную 37 лет назад:

    12:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.16:

    11:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.1 r4017:

    11:30

    Память для видеоадаптеров может очень скоро подорожать:

    11:28

    Чистильщики: Baku v.3.6.3026:

    11:05

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.2.4.0:

    10:40

    Софт для сотовых: Floola v.2.9.4:

    10:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 27:

    09:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.1:

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.15:

    09:05

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.47:

    08:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.02:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 апреля по 4 мая 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 апреля по 4 мая 2008 года):

    08:00

    Аналитики JPR о ситуации на рынке графических ускорителей в первом квартале:

    07:57

    ASUS M3N-HT Deluxe/Mempipe: плата с отличным охлаждением для платформы AMD :

    07:55

    Рыночная доля Safari для Windows за месяц утроилась:

    06:06

    Проект OLPC меняет организацию и руководство:

    05:11

    Intel обновила мультимедийные возможности встроенной графики:

    04:00

    В iMac используется «неофициальный» процессор Core 2 Duo 3,06 ГГц:

    03:11

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