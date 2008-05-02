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    2 мая 2008

    Parrot делает ставку на дизайн фоторамок :

    18:37

    Безопасность: ViPNet Client Mobile v.3.0:

    14:25

    Графика: XnView v.1.93.6:

    14:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.9:

    13:35

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.5 Build 4356:

    13:10

    Утилиты: Pfrank v.2.18:

    12:45

    Графика: Blender v.2.46 RC3:

    12:20

    Запись: BurnAware v.1.3/v.2.0 Beta:

    11:55

    Фото дня: Gigabyte P45-DQ6, плата с четырьмя гигабитными сетевыми контроллерами:

    11:38

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.8.92:

    11:30

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.490:

    11:05

    Samsung выпускает самый маленький цветной лазерный принтер и МФУ:

    11:04

    Kingston выпускает модули памяти HyperX для платформы Intel Skulltrail :

    11:02

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.2.1.433:

    10:40

    Медиаплееры: Zoom Player v.6.00 RC2:

    10:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.1.2 Beta:

    09:50

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.28:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.14:

    09:05

    БП Koolance PSU-1300ATX-12N с водяным охлаждением выйдет в июне:

    09:03

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.5.1.321:

    08:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.00:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1016:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 мая):

    08:00

    Исследователи предупреждают: аппаратные «вирусы» будут страшнее программных:

    07:211

    ФАПЧ компании Furukawa упростит оптические коммуникации:

    06:16

    DIY SSD: как своими руками сделать твердотельный накопитель из карточек CompactFlash:

    01:31

    Совместимость плат на чипсете 780G и быстрых Phenom, продолжение:

    01:19

    ECS выпускает свой вариант GeForce 9600 GSO:

    01:18

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