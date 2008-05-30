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    30 мая 2008

    Ita Kaze — HDD-кулер Scythe с эффективным обдувом:

    23:07

    Griffin представила зарядное устройство для нескольких iPhone/iPod:

    23:01

    Foxconn Quantum Force Denube: 4 системные платы, 4 CPU Intel, 4 GPU NVIDIA — и все это... в одном корпусе!:

    20:18

    S3 Graphics официально представляет Chrome 440 GTX:

    19:39

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.0 Beta 2:

    19:00

    Китайские производители получили лицензию на Blu-ray — теперь дело пойдет?:

    18:56

    NVIDIA CUDA 2.0 обещает многократный рост скорости вычислений:

    18:45

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.15.1000 Beta:

    18:35

    Медиаплееры: Songbird v.0.6 RC1:

    18:10

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.5.2b:

    17:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.0.24:

    17:20

    Диагностика: Active SMART v.2.62 Beta:

    16:55

    Системная плата Foxconn Dreadnought:

    16:47

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.9 Build 1255:

    16:30

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.13:

    16:05

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.3.373:

    15:40

    Check Point представила ПО для полного шифрования дисков для Mac OS X:

    15:38

    Настройщики: xpy v.0.10.2:

    15:15

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.9.1.5:

    14:50

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.5:

    14:25

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.8.0.0:

    14:00

    Чистильщики: CCleaner v.2.08:

    13:35

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.08:

    13:10

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.42:

    12:45

    Intel переводит на степпинг E-0 еще три 45-нм процессора, включая Core 2 Duo E8500:

    12:42

    Резервное копирование: JaBack v.8.04:

    12:20

    Не все аналитики разделяют оптимизм Intel в отношении новых категорий мобильных устройств:

    12:18

    Foxconn Destroyer — официально:

    12:07

    Настройщики: DSL Speed v.4.5:

    11:55

    NVIDIA Tegra — совершенно новый, непрофильный продукт компании:

    11:37

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6h:

    11:30

    Ответный ход: у VIA готов референс-дизайн мини-ноутбука OpenBook:

    11:07

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.1:

    11:05

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.16:

    10:40

    Iomega выпускает симпатичный внешний накопитель объемом 1 ТБ:

    10:18

    Медиаплееры: JetAudio v.7.1.1:

    10:15

    Безопасность: Privatefirewall v.6.0:

    09:50

    Процессоры Nano: достойный ответ VIA на Intel Atom:

    09:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.2.1:

    09:25

    Энтузиасты создали не QWERTY-клавиатуру, по которой нужно топтаться :

    09:06

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1020:

    09:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.3.2:

    08:45

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.24.368:

    08:30

    Aladdin и 1С: система защиты данных Secret Disk 4 Lite:

    08:29

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 15:

    08:15

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.5:

    08:00

    Фото ASUS Eee Box в разобранном виде :

    07:12

    ASUS снижает в Европе цены плат на базе P35:

    00:19

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