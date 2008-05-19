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    19 мая 2008

    Microvision похвалится на SID 2008 достижениями в области сверхминиатюрных дисплеев:

    23:32

    Apple продолжить оказывать поддержку клиентам PA Semi:

    23:22

    Специалисты Sequans объединили в одной микросхеме все блоки, необходимые для поддержки Mobile WiMAX:

    18:51

    Plextor анонсировала PX-820(S)A — серию быстрых DVD-приводов:

    18:19

    Утилиты: Daphne v.1.35:

    17:20

    Настройщики: Throttle v.6.19.5.2008:

    16:55

    Настройщики: PCBoost v.3.19.5.2008:

    16:30

    Fujitsu представила 250-ГБ SATA-диски для работы в режиме 24х7:

    16:28

    Настройщики: SuperRam v.5.19.5.2008:

    16:05

    Настройщики: PCMedik v.6.19.5.2008:

    15:40

    Настройщики: GameGain v.2.19.5.2008:

    15:15

    Чистильщики: Baku v.3.6.3060:

    14:50

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2d:

    14:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.0 RC3:

    14:00

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.5.00:

    13:35

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.29:

    13:10

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.8:

    12:45

    MacWireless предлагает PoE-набор для AirPort Base Station:

    12:39

    ASUS передумала добавлять поддержку WiMAX в Eee PC 901 :

    12:34

    Чипсеты Intel подорожали из-за землетрясения в Китае?:

    12:24

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.10 RC2:

    12:20

    Общение в сети: Pidgin v.2.4.2:

    11:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.00b:

    11:30

    Chip PC покажет на мероприятии Citrix Synergy 2008 «тонкий» настольный ПК, потребляющий 3,5 Вт:

    11:16

    Общение в сети: A-Patch v.1.40RC2 (Build 22) for Windows Live Messenger:

    11:05

    Hynix и Micron от выпуска чипов переходят к выпуску карточек памяти:

    10:53

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.0:

    10:40

    Файловые обменники: eMule v.0.49a Build 2:

    10:15

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.13:

    09:50

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:25

    Lux — multitouch-подсистема для Mac OS X:

    09:06

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.90 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:05

    PhoneView 2.0 — новая версия браузера контента iPhone:

    08:46

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 мая 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 мая 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 мая 2008 года):

    08:00

    Creative выпускает звуковые карты X-Fi Titanium Fatal1ty для систем с шиной PCI Express:

    07:45

    Дата выпуска и новые детали о Radeon HD 4000:

    00:28

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