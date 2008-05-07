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    7 мая 2008

    Новые HDD Hitachi Travelstar 7K320: скорость без компромиссов:

    22:31

    Mushkin выпускает серию модулей памяти Ascent с уникальным охлаждением eVCI:

    21:59

    I-O DATA выпустила очень тонкий внешний привод для записи DVD-дисков :

    18:29

    Lite-On выпускает новый 4-скоростной записывающий привод Blu-ray :

    18:13

    Palit начала производство карт GeForce 9600GSO Sonic с объёмом памяти 768 МБ:

    17:51

    ASUS Splendid MA3850M: «двухэтажный» видеоускоритель + видеопроцессор :

    17:23

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.5.0 Beta:

    16:30

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.93 Build 1300:

    16:05

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.93a1300:

    15:40

    Файловые обменники: eMule v.0.49a Beta 3:

    15:15

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.1:

    14:50

    Мультимедиа: MagicScore Maestro/Classic v.5.335:

    14:25

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.27:

    14:00

    Утилиты: PicaSafe v.1.2:

    13:35

    ConceptDraw Office для Mac — новый пакет для управления проектами:

    13:23

    Переводчики: TranslateIt! v.6.5:

    13:10

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.52:

    12:45

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0 (Updated):

    12:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.9.3:

    11:55

    Мультимедиа: LameXP v.3.0 RC2:

    11:30

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.3:

    11:05

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 8:

    10:40

    AMD: нам нужно удвоить долю рынка, чтобы выжить:

    10:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 28:

    10:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.77.2:

    09:50

    Acer не мелочится, выпуская сразу 11 новых мониторов в двух сериях:

    09:46

    Утилиты: Universal Plug-and-Play Tester (UPnPTest) v.2.08:

    09:25

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.12:

    09:05

    VMware выпустила Fusion 2.0 Beta 1 для Mac OS X:

    08:54

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.40:

    08:45

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    08:15

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:00

    Super Talent MasterDrive MX SSD: первые SSD по вполне разумной цене :

    07:36

    HP ExDS9100 — «экстремальное» хранилище данных для Web 2.0:

    07:07

    Нехватки батарей для ноутбуков уже не будет в третьем квартале :

    00:46

    AMD vs. Intel: 200 млн. страниц о претензиях и это не предел:

    00:04

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