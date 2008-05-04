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    4 мая 2008

    BurnAgain FS позволяет изменять содержимое DVD из Finder:

    23:15

    Спецификации и фото коммуникатора HTC Touch Diamond:

    23:03

    Hitachi рассказала, сколько будут стоить тонкие дисплеи:

    21:23

    Фотокамера SeaLife D800 снимает на глубине до 60 метров:

    20:09

    Thermaltake MaxOrb EX: отличный кулер приобретает медного «брата»:

    18:18

    Контейнер для HDD Transcend StoreJet 35 Ultra: холодный и быстрый:

    18:16

    EVGA выпускает свой первый ватерблок, 9800GX2 Hydro Copper 18:

    18:15

    Бывший руководитель Microsoft одолжил музею компьютерной истории первый в мире механический компьютер:

    18:08

    NetLogic Microsystems представила сетевой процессор NL71024XT для терабитного оборудования:

    17:42

    Apple выпустила iPod Reset Utility 1.0.4 для Windows:

    15:46

    BAE Systems планирует за пять лет создать миниатюрных боевых роботов :

    14:35

    Toshiba пополняет семейство ноутбуков Satellite Pro пятью новыми моделями по доступной цене:

    14:02

    SMIC несет потери и прекращает выпуск DRAM — еще одна жертва снижения цен:

    13:30

    Фоторамка Digital Foci Image Moments 8 оснащена дисплеем с LED-подсветкой:

    13:10

    D-Link прелагает пользователям украсить домашнее сетевое оборудование:

    12:46

    Производителям фоторамок могут помешать компании, выпускающие мини-ноутбуки:

    12:14

    Provision Interactive Technologies выпустила голографический 3D-дисплей HL17 Mini Diamond:

    11:38

    EA выпустит Mac-версию игры Harry Potter and the Half-Blood Prince:

    11:15

    Apple обновила внутреннее ПО iPod classic и iPod nano 3G:

    09:01

    Первые тесты AMD Radeon HD 4870, сравнение с GeForce 9800 GX2:

    00:39

    Transcend JetFlash 185: 8 ГБ флэш-памяти в металлическом корпусе:

    00:38

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