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    13 мая 2008

    Apacer выпустила память SO-DIMM специально для компьютеров EeePC:

    21:55

    Новинки Plextor StorX предлагают до терабайта хранилища в домашних сетях:

    21:14

    Эксклюзивное фото ASUS Eee BOX B202 и параметры :

    20:44

    Утилиты: Glary Utilities v.2.5.2:

    19:00

    Утилиты: GoodSync v.7.2.3:

    18:35

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.09:

    18:10

    Утилиты: WinSnap v.2.1.3:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.25:

    17:20

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.3.0.658.0:

    16:55

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.28:

    16:30

    В последней бета-сборке Leopard появились новые возможности Time Machine:

    16:22

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.9.2:

    16:05

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag 2008 v.2.0.0.48:

    15:40

    Универсальный внешний оптический привод LG Super Multi Blue BE06:

    15:17

    Утилиты: Executor v.0.98b:

    15:15

    Утилиты: Process Monitor v.1.33:

    14:50

    Диагностика: DriveSitter v.1.6.0.4:

    14:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1017:

    14:00

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    13:35

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    13:10

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.49:

    12:45

    Утилиты: AsusUpdate v.7.14.02:

    12:20

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 мая):

    11:55

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.7.0.0:

    11:30

    Чистильщики: CleanCenter v.1.80.1:

    11:05

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.2.4:

    10:40

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.37:

    10:15

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.2.0:

    09:50

    Утилиты: RegScanner v.1.65:

    09:25

    Настройщики: nHancer v.2.4.1:

    09:05

    Чистильщики: Baku v.3.6.3027:

    08:45

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.60:

    08:30

    Редакторы: SavageEd v.1.3.7:

    08:15

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.1.0:

    08:00

    Первые OLED-телевизоры Sony уже обнаруживают признаки «старения»:

    07:40

    AMD выпускает первые 4-ядерные процессоры с TDP 65 Вт:

    07:37

    Quad Larrabee — ответ Intel на доминирование продукции NVIDIA?:

    01:20

    Eurocom D90xC Phantom-X: очень мощный DTR-ноутбук на базе Intel C2Q Q9550:

    00:30

    P5Q — серия безопасных материнских плат ASUS :

    00:10

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