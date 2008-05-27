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    27 мая 2008

    MediaCentral 2.8 для Mac OS X поддерживает TubeStick Hybrid:

    23:59

    Продукты Thermaltake первыми получили сертификацию AMD GAME! :

    20:51

    Красная кнопка «турбо» появляется и в 2-ГБ OC-версии MSI 9600GT Diamond :

    20:20

    XG Station выпущена ASUS официально, названы цены:

    19:55

    Onkyo выпускает беспроводные наборы из клавиатуры и мыши в металлических корпусах:

    18:32

    Автор книги о Canon EOS 5D Mark II называет произошедшее ошибкой:

    18:05

    Двухъядерный Intel Atom 330 может выйти в третьем квартале:

    17:05

    RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.1.0:

    15:33

    TSMC планирует поднять цены на свою самую передовую продукцию:

    15:28

    Foxconn: первая системная плата серии GREEN:

    15:07

    Abit может отказаться от выпуска системных плат:

    14:40

    Надвигается дефицит настольных IGP-чипсетов Intel?:

    14:22

    Модули Kingston Technology HyperX DDR3-1800 МГц прошли сертификацию Intel XMP:

    13:59

    У Aqua Computer готов водоблок для GeForce GTX 280:

    13:39

    Официально дебютировал кулер Arctic Cooling Freezer Xtreme :

    12:37

    Начат прием заказов на первую графическую плату Open Graphics Project:

    12:02

    Sony разработала дешевые солнечные батареи с высоким КПД, но их будущее пока неясно:

    11:29

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.5.4:

    11:05

    Apple выпустила новую тестовую сборку Mac OS X 10.5.3:

    11:03

    Дефрагментаторы: WinContig v.0.80:

    10:40

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.3:

    10:15

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.4.6:

    09:50

    Фото дня: ATI Radeon HD 4870 и 4850:

    09:45

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.15.305:

    09:25

    Медиаплееры: MPlayer (2008-05-26):

    09:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.125:

    08:45

    Графика: FuturixImager v.5.9 Beta 3:

    08:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 10416 Beta:

    08:15

    Диагностика: Drive Health v.2.5.170:

    08:00

    Энергоэкономичные Athlon X2 4450e и 4050e появляются в продаже, цены:

    00:42

    Blu-ray буксует:

    00:01

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