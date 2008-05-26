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    26 мая 2008

    Sony показала очки-дисплей Eyeglass Display для полноцветного видео на полупрозрачной основе :

    22:161

    ASUS намерена выпускать платы с поддержкой 140-Вт CPU :

    20:48

    В ассортименте I/OMagic появился «самый быстрый» портативный внешний накопитель DVD-RW:

    20:33

    СП PQI-TDK начало с выпуска 1,8" накопителей SSD для работы в режиме 24х7:

    20:32

    Samsung выпустила 256-ГБ SSD-накопитель — самый быстрый в мире :

    19:23

    Специалисты NEC Electronics создали недорогие однокристальные системы с поддержкой H.264:

    18:21

    ASUS подала в суд на Gigabyte:

    18:02

    Фото дня: кулеры видеокарт серии ATI Radeon HD 4800:

    15:02

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.14:

    14:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.2.2:

    14:00

    Bestlink Alpha 400 стоимостью $219 — самый дешевый ноутбук с ОС Linux?:

    13:45

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.05:

    13:35

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.3 Beta:

    13:10

    Apacer выпускает модули памяти Aeolus DDR3-1600 и DDR3-1800 МГц с оригинальными кулерами:

    12:45

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.3 Final:

    12:45

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 24 мая):

    12:20

    Еще не изданная книга намекает на сроки выхода камеры Canon 5D Mark II:

    12:19

    Настройщики: Game Accelerator v.7.4:

    11:55

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.4:

    11:30

    OSRAM Opto Semiconductors представила самые красочные, яркие и тонкие светодиоды для систем подсветки — MicroSIDELED:

    11:27

    Настройщики: GameOS v.3.0:

    11:05

    Gigabyte ответила на ответ ASUS:

    11:02

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.10a:

    10:40

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.7:

    10:15

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.9.0.2:

    09:50

    Диагностика: DriveSitter v.1.6.0.7:

    09:25

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.2:

    09:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.1:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 мая 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 мая 2008 года):

    08:15

    Настольные ПК остановились под натиском UMD, говорят аналитики In-Stat:

    08:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 мая 2008 года):

    08:00

    Продажи устройств с поддержкой Blu-ray в текущем и будущем году пойдут на убыль?:

    07:45

    Tranquil PC предлагает домашние серверы на Intel Atom:

    04:17

    Sans Digital CR2T превратит карты CF в 2,5" внешние HDD :

    03:36

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