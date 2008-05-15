  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 мая 2008

    Fujitsu анонсировала выпуск UMPC на процессоре Intel Atom:

    20:14

    Прототип топливного элемента Sharp продемонстрировал рекордную плотность мощности:

    19:15

    Elpida первой в отрасли предложила память DDR2 SDRAM с 32-разрядной конфигурацией цепей ввода-вывода:

    18:52

    VIA освоит 45-нм техпроцесс и выпустит двухъядерные CPU к концу 2009 года:

    17:57

    Конкурс CUDA при поддержке NVIDIA и iXBT.com:

    17:24

    Аналитики Crave говорят, что Samsung может отказаться от производства лэптопов :

    17:12

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.6:

    16:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.4:

    16:30

    Дисковая подсистема UMPC Raon Everun становится более ёмкой:

    16:05

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.3:

    16:05

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqz:

    15:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.4.5:

    15:15

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.28:

    14:50

    Настройщики: DefaultBrowser v.1.7:

    14:25

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.7.0.0:

    14:00

    Графика: Blender v.2.46 RC5:

    13:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.05.12:

    13:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.05.2008):

    12:45

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.02:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.43:

    11:55

    LG. Display покажет на SID 2008 дисплеи необычной формы:

    11:52

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.22:

    11:30

    Canon планирует выпуск камеры EOS Rebel XS/1000D — что еще можно урезать в модели начального уровня?:

    11:15

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.3:

    11:05

    Безопасность: Deskman SE v.8.0.3:

    10:40

    Внешняя видеокарта Matrox Extio F1240 поддерживает два монитора разрешением до 2560x1600:

    10:33

    Утилиты: Resource Tuner v.1.99 R3:

    10:15

    Ridata добавляет в серию 233X Lightning Series CompactFlash карту объемом 32 ГБ:

    09:55

    Диагностика: HWMonitor v.1.0.9:

    09:50

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.300:

    09:25

    NXP и Siemens разрабатывают GPS/GSM-систему сбора дорожных пошлин:

    09:17

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC24:

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.175.16 для видеокарт и графических процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 мая):

    08:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.1.1044 Beta:

    08:00

    Blu-ray не сможет поколебать господства DVD до 2012 года, полагают аналитики IDC:

    07:45

    Astak предлагает устройства e-book reader Mentor по цене от $200 :

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018