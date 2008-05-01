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    1 мая 2008

    Dell XPS 730 H2C — конкурент решениям Alienware:

    21:15

    Phenom X4 9100e: появление в продаже и цены :

    20:08

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.04.14:

    13:35

    Графика: XnView v.1.93.6 RC1:

    13:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.21 Beta:

    12:45

    Этим летом NVIDIA сделает все игры по-настоящему трёхмерными:

    12:25

    Настройщики: Cacheman XP v.1.70:

    12:20

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.08:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.668:

    11:30

    Безопасность: Ad-Aware 2008 v.7.1.0.4 Beta:

    11:05

    Silicon-Power выпускает 128-ГБ SSD с интерфейсами SATA и IDE:

    10:54

    Поставлена точка в истории с «прошивкой» для камеры Nikon D3:

    10:43

    Файловые обменники: eMule v.0.49a Beta 2:

    10:40

    AKASA Vortexx NEO: эстетичное и эффективное охлаждение видеокарт:

    10:29

    Интернет и сети: Google Earth v.4.3.7204:

    10:15

    Hammer Storage дебютирует на рынке персональных хранилищ с элегантной моделью morespace объемом до 1 ТБ:

    10:15

    Немного деталей о тепловыделении и охлаждении GeForce 9900 GTX:

    10:12

    Antec Twelve Hundred — корпус для ПК с шестью вентиляторами:

    10:03

    Утилиты: Volumouse v.1.54:

    09:50

    Миниатюрные «камеры-чипы» Tessera меняют фокусное расстояние, не имея движущихся частей:

    09:42

    AMD: наше следующее поколение CPU будет иметь абсолютно новую архитектуру:

    09:31

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.82:

    09:25

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.2.1:

    09:05

    Интернет и сети: Netvizor v.5.40:

    08:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.42:

    08:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.16:

    08:15

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3. Build 1000:

    08:00

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