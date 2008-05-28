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    28 мая 2008

    Apple выпустила Mac OS X 10.5.3:

    22:58

    Мобильный кардридер I-O Data упростит передачу данных с мобильного телефона на ПК:

    21:53

    abit выпустила недешевую системную плату AN78GS с графикой GeForce 8200:

    20:56

    I-O Data выпустила AD191XB3 — высококонтрастный мультимедиамонитор :

    20:24

    Набор из мыши и коврика для любителей гольфа:

    20:08

    Intel начнет производство двухъядерных Atom через месяц :

    19:22

    Ноутбук Inventec V10 с 10,1-дюймовым экраном стоит $230:

    19:00

    Zalman выпускает процессорный кулер CNPS9300 AT:

    18:29

    Выпуск ATI Radeon HD 4870 X2 может быть отложен, а частоты HD 4870 и 4850 изменены?:

    17:40

    Foxconn A79A-S – системная плата на основе AMD SB750/790FX:

    15:59

    Утилиты: SUMo v.1.9.0.45:

    14:00

    Деревянный «коврик» для мыши выглядит скромно, но стоит довольно дорого:

    13:56

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.9.2:

    13:35

    Специалисты Cooler Master создали первый в мире БП, получивший сертификат 80 Plus Silver Certified:

    13:21

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.21 Build 1404 Beta:

    13:10

    Интернет и сети: FlashGot v.1.0:

    12:45

    CD/DVD: UltraISO v.9.2.0.2536:

    12:20

    В прошлом году Kingston Technology заработала на модулях памяти больше всех, утверждают аналитики iSuppli:

    12:00

    Настройщики: Vispa v.0.2.1:

    11:55

    Stealth представила первый в отрасли 24" защищенный ЖК-экран с сенсорной панелью:

    11:53

    Walton Chaintech предложит геймерам «джентльменский набор» из видеоадаптера и 4 ГБ памяти :

    11:42

    Мультимедиа: Fresh View v.7.48:

    11:30

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.4.7.1193 Beta:

    11:05

    MSI тоже может пересмотреть свою стратегию в отношении производства системных плат:

    10:43

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.4:

    10:40

    Графика: TwistedBrush v.15.40:

    10:15

    Экраны массовых ноутбуков скоро увеличатся по диагонали на 5 мм:

    09:52

    Настройщики: DTweak v.3.12:

    09:50

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.124.405:

    09:25

    ASUS начала продажи AGP-версии адаптера на Radeon HD 3650:

    09:21

    Внешний привод LaCie d2 с поддержкой Blu-ray «разогнали» до скорости 4х :

    09:13

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.14.2.405:

    09:05

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.17:

    08:45

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:15

    На выставке Computex Taipei 2008 AMD представит платформу Puma и процессоры Turion Ultra:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 мая):

    08:00

    PEGA Look@Me — необычная концепт-клавиатура ASUS для «смайликов» :

    01:01

    Brando просит $29 за «возможно, самую маленькую в мире беспроводную мышь»:

    00:551

    Дебют платформы Intel Centrino 2 переносится, Computex останется без новинки?:

    00:54

    Super Talent выпустила память DDR3 SO-DIMM для ноутбуков следующего поколения :

    00:23

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