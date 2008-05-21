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    21 мая 2008

    Apple выпустила апдейт Logic Pro:

    22:48

    Apple выпустила апдейт firmware для iPod nano 3G:

    19:46

    Черный Eee PC 901 смотрится хорошо, но стоит немало :

    18:52

    Технология, созданная в NEC LCD Technologies, позволит выпускать ЖК-панели непрямоугольной формы:

    18:03

    Электронная бумага Epson достигла типоразмера A4 :

    17:47

    Ассортимент Verbatim пополнился двумя линейками USB-накопителей:

    17:32

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.3:

    16:30

    Logitech: беспроводная лазерная мышь для ноутбуков V450 Nano:

    16:27

    FlexScan HD2452W: 24" экран для игроков с поддержкой Full HD :

    16:05

    Редакторы: DHTML Menu Builder v.4.20.014:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.86:

    15:40

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.5:

    15:15

    Фото дня: видеопроцессор и плата NVIDIA GeForce GTX 280, новые детали об ускорителе:

    15:14

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.10:

    14:50

    IBM PowerXCell 8i — 65-нм процессор, в пять раз превосходящий по производительности исходную модель Cell:

    14:33

    Утилиты: ProduKey v.1.30:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.47.00:

    14:00

    Опрос показал отсутствие интереса к Blu-ray:

    13:54

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.89:

    13:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.89:

    13:10

    NVIDIA vs AMD: расстановка сил на рынке дискретных видеокарт глазами экспертов Jon Peddie Research:

    12:56

    Утилиты: RegToy v.0.6.2.5:

    12:45

    Аналитик пообещал, что сети Wi-Fi 802.11n со временем опередят Ethernet:

    12:35

    Графика: TwistedBrush v.15.38:

    12:20

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.41:

    11:55

    Восстановление данных: Recuva v.1.14.321:

    11:30

    Инженерам Fujitsu удалось повысить скорость работы экрана из «электронной бумаги»:

    11:23

    В ассортименте Kingston Technology появилась память для правительственных учреждений:

    11:13

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.02:

    11:05

    Интернет и сети: IE7pro v.2.3 Final:

    10:40

    Общение в сети: Trillian v.3.1.10.0:

    10:15

    Общение в сети: Xfire v.1.92 Build 31956:

    09:50

    Настройщики: MagicTweak v.4.12:

    09:25

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.21:

    09:05

    3D-мышь 3Dconnexion SpaceExplorer получила поддержку Mac OS X:

    08:59

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.2:

    08:45

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3. Build 1001:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 мая):

    08:00

    SanDisk выпускает карты памяти для цифрового стиля жизни :

    02:50

    Corsair ставит мировой рекорд частоты памяти — 2462 МГц:

    01:00

    Полные финальные спецификации и цены ATI Radeon HD 4870 и 4850:

    00:46

    ASUS EN9600GSO ULTIMATE/HTDP/384M: быстрейший ускоритель в своем классе:

    00:44

    Снижение цен на процессоры Intel для настольных ПК состоится в третьем квартале; новые цены и модели:

    00:11

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