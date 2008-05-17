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    17 мая 2008

    Модуль Intel WiMax/WiFi Link 5360 ожидает сертификации FCC:

    21:53

    Фото дня: Galaxy GeForce 9600GT Blade, самая быстрая низкопрофильная видеокарта:

    15:23

    Десктоп MSI Wind: спецификации, фото и цена ПК размером с пачку бумаги:

    14:55

    Новые SSD Mtron PRO 7500 ставят рекорды скорости чтения/записи :

    14:50

    Утилиты: GoodSync v.7.2.4:

    14:00

    ASUS продолжит встраивать ОС Linux в системные платы:

    13:44

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.2:

    13:35

    Настройщики: xpy v.0.10:

    13:10

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.27:

    12:45

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.88:

    12:20

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.7:

    11:55

    Sarotech Wizplat: контейнер для HDD в форме книги:

    11:39

    Офисные приложения: PWSMoney v.4.0.0.778:

    11:30

    Глава NVIDIA комментирует слухи о покупке VIA :

    11:23

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 31:

    11:05

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1201:

    10:40

    G.Skill выпускает свои твердотельные накопители:

    10:27

    Настройщики: TweakNow PowerPack v.2.02:

    10:15

    BEBOOK: еще один претендент на замену книжной полке:

    10:14

    Tamron выпускает универсальный светосильный объектив с приводом автофокусировки для камер Nikon:

    10:05

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.1:

    09:50

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.497:

    09:25

    Утилиты: Pdf995 v.8.4s:

    09:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 RC1:

    08:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1019:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 мая):

    08:00

    Солнечные батареи, встроенные в женское белье, помогут запитать МР3-плеер :

    01:48

    Процессоры Intel Nehalem обещают утилизацию производительной DDR3-памяти на 90%:

    00:07

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