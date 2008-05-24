  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 мая 2008

    Проект Folding@Home скоро будет доступен и для владельцев карт NVIDIA :

    17:57

    Компания «Доктор Веб» предупреждает: 25 мая в 10 часов начнется уничтожение всех данных:

    14:25

    Утилиты: UFS Explorer Standard Access v.4.0:

    14:00

    Программа видеонаблюдения JVC для работы с IP-камерами:

    13:35

    S’n’S Personal l Pro совместим с Windows XP SP3 и Windows Vista SP1:

    13:10

    Интернет и сети: Semonitor v.4.1:

    12:45

    Настройщики: xpy v.0.10.1:

    12:20

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.31:

    11:55

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.62:

    11:30

    Плата VIA EPIA M700 Mini-ITX может обеспечить вывод на два цифровых дисплея:

    11:06

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.05.2008):

    11:05

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.8.9:

    10:40

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 32:

    10:15

    Внешний жесткий диск Apollo Imation поставляется в объёмах до 320 ГБ:

    10:10

    OCZ выпускает «мстительные» ноутбуки под маркой Hypersonic PC:

    09:58

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.2.6.0:

    09:50

    ZEROtherm ZEN FZ120: кулер для самых горячих CPU:

    09:36

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.2.1:

    09:25

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag Freeware Edition v.1.72:

    09:05

    Медиаплееры: JetAudio v.7.1:

    08:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 Final:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 мая):

    08:00

    Новое фото и дата анонса ASUS Eee Box плюс некоторые новые детали об Eee PC:

    03:48

    Детали об уровне тепловыделения процессоров Intel Dunnington :

    01:55

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018