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    16 мая 2008

    U-Charge — отдельное зарядное устройство для батарей ноутбуков Apple:

    23:55

    Количество ядер и объем памяти одного из самых крупных суперкомпьютеров в мире удвоены:

    19:34

    Adaptec выпускает RAID-контроллеры начального уровня на базе архитектуры Unified Serial :

    19:16

    Диагностика: System Stability Tester v.1.0.0:

    18:10

    ASUS официально опровергла обвинения в одурачивании покупателей и пригрозила обидчику судом:

    17:55

    Кодеки: DivX v.6.8.2.9:

    17:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.5 Build 4437:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.85:

    16:55

    Веб-браузеры: Flock v.1.1.4:

    16:30

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.8.8:

    16:05

    QNAP: анонс новинок на Computex Taipei 2008:

    15:57

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.2.2:

    15:40

    Процессоры Intel Xeon DP переводятся на новый степпинг :

    15:26

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.1 r4028:

    15:15

    Быстрые карты памяти Apacer Industrial CFIII не боятся ни жары, ни холода:

    15:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 10198 Beta:

    14:50

    Tamron выпускает свой первый «телезум» с новым стабилизатором изображения для камер Nikon:

    14:40

    Настройщики: Actual Title Buttons v.5.1:

    14:25

    Fujitsu показала два новых дисплея, выполненных по технологии «электронной бумаги»:

    14:08

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.0 Build 2082:

    14:00

    Настройщики: DSL Speed v.4.4:

    13:35

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.18:

    13:10

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.073 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4110:

    12:20

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 369:

    11:55

    Gigabyte обвиняет ASUS в обмане и одурачивании покупателей:

    11:40

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1173 RC5:

    11:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.1:

    11:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.180 16\05\2008:

    10:40

    Мультимедиа: Creative ALchemy v.1.10.01 для X-Fi:

    10:15

    Утилиты: IconPackager v.4.0:

    09:50

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.5 Build 515:

    09:25

    PEB-2736 — Atom добрался до встраиваемых систем:

    09:17

    Интернет и сети: NetInfo v.6.5 Build 515:

    09:05

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.8:

    08:45

    Аналитики назвали OLED одной из ключевых технологий будущего:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.175.51 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    OCZ выпускает свои первые ноутбуки «сделай сам»:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 мая):

    08:00

    Кулер X5 Orb FX II расцветит любой корпус:

    07:58

    Ноутбуки MSI Wind: что, почем и когда:

    07:50

    Первые фотографии субноутбука ASUS Eee PC 901 на процессоре Intel Atom:

    07:45

    Решения на GT200 обрели, наконец-то, свои имена:

    01:47

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