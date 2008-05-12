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    12 мая 2008

    В бета-версии iPhone OS 2 обнаружили упоминания о поддержке 3G-сетей:

    23:59

    Стали доступны FireGL-адаптеры Sapphire с поддержкой DisplayPort для рабочих станций:

    19:21

    Медиаплееры: MPlayer (2008-05-08):

    19:00

    Axis, Bosch и Sony создадут единый стандарт для интерфейса сетевых видеоизделий:

    18:57

    Утилиты: DriverView v.1.1.4:

    18:35

    GBDisk RS1 — надёжные SSD-накопители компании TDK:

    18:15

    Безопасность: Watchman v.7.3:

    18:10

    ASUS DRW-20B1S/B1ST — быстрый и энергоэкономичный привод с оптимизацией стратегии записи:

    17:49

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.85:

    17:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.1:

    17:20

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.3:

    16:55

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.7:

    16:30

    Утилиты: ShellToys XP v.6.3.1:

    16:05

    Настройщики: Super Utilities v.8.0.1988:

    15:40

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.494:

    15:15

    Eye-Fi выпускает обновленные радиокарты, модели Eye-Fi Home, Share и Explore :

    14:52

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.04:

    14:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 29:

    14:25

    Мультимедиа: Reaper v.2.206:

    14:00

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.40:

    13:35

    Epson S1C33L17 — процессор приложений для больших ЖК-матриц и не только:

    13:34

    TRENDnet начинает более плотную работу с провайдерами интернета:

    13:12

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.6 Beta 13:

    13:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.459:

    12:45

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.82:

    12:20

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.2.3:

    11:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC23:

    11:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.45:

    11:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.22:

    10:40

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.1.329:

    10:15

    eGo Camo Drive — защищенный внешний диск Iomega в камуфляже :

    10:00

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.03:

    09:50

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.175.14 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    09:05

    Серверы Google станут «твердотельными» за счёт SSD-накопителей Intel :

    09:00

    Драйверы для сетевых хранилищ D-Link:

    08:45

    GeForce 9500 GT и 9500 GS переводятся на 55-нм техпроцесс:

    08:38

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 мая 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 мая 2008 года):

    08:00

    AMD урезает свой план выпуска CPU и откладывает Bulldozer:

    00:07

    Toshiba Portege M800 — ультрапортативный ноутбук для мобильных профессионалов:

    00:05

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