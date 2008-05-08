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    8 мая 2008

    Leech — простой download-менеджер для Mac OS X:

    22:58

    DrawIt 3.5 — новая версия редактора векторной графики для Mac OS X:

    21:59

    Apple выпустила новую бета-версию iPhone SDK:

    17:21

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.60.326:

    16:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.13:

    16:05

    Утилиты: FastStone Capture v.6.2:

    15:40

    Интернет и сети: IE7pro v.2.3 Beta 3:

    15:15

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.3.5:

    14:50

    Samsung: самая яркая в мире 46" ЖК-панель:

    14:47

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.5 Beta:

    14:25

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.3.9.9:

    14:00

    Видеокарта MSI N9600GT Hybrid Freezer имеет гибридную систему охлаждения:

    13:39

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.24:

    13:35

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.1.5 Beta:

    13:10

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.1.1038 Beta:

    12:45

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.60:

    12:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.17:

    11:55

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.5 Build 4385:

    11:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.16:

    11:05

    GIGABYTE GA-MA78G-DS3H — системная плата на базе чипсета AMD 780G с поддержкой DirectX 10:

    10:44

    Файловые обменники: BitComet v.1.01:

    10:40

    Мультимедиа: Reaper v.2.205:

    10:15

    Sony VGF-HS1 — круглый медиасервер для Цифрового дома :

    10:14

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.1:

    09:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.00:

    09:25

    Sony VGF-CP1 — функциональная фоторамка с поддержкой Wi-Fi:

    09:24

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC21:

    09:05

    Запись: VSO Inspector v.1.4.1.0:

    08:45

    20480 процессоров Xeon будут задействованы NASA для изучения Луны и Марса :

    08:33

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 мая):

    08:00

    Контрактные цены на DRAM продолжают расти:

    07:07

    20 млн. процессорных ядер будут моделировать климат Земли в лабораториях Беркли:

    00:21

    iLiad — электронный «читатель книг» iRex класса hi-end:

    00:18

    Защищенный USB-накопитель IronKey увеличивается в ёмкости:

    00:02

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