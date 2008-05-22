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    22 мая 2008

    AMD выбрала память GDDR5 для нового поколения ATI Radeon:

    20:18

    SpamSieve 2.7 — новая версия спам-фильтра для Mac:

    20:10

    MEN Micro выпускает первый модуль ESMexpress на процессоре PowerPC:

    19:21

    Sony выпустила линейку USB-брелоков MicroVault Click :

    18:39

    Плату Mini-ITX с процессором Intel Atom уже можно заказать, всего лишь за $82:

    18:09

    Док-станция Kensington sd200v получила совместимость с MacBook:

    17:51

    Antec NSK6580 — просторный корпус Super Mid Tower с 430-Вт БП :

    17:48

    Общение в сети: mIRC v.6.32:

    17:45

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.50:

    17:20

    Запись: NeroLINUX v.3.5.1.0:

    16:55

    Dell первой ставит в ноутбук 320-ГБ винчестер со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин:

    16:54

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.2.5 Beta:

    16:30

    Sony VAIO VGC-LJ25L: очень похож на ноутбук, но не ноутбук:

    16:19

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.8.8:

    16:05

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.9.1:

    15:40

    Мультимедиа: JAlbum v.8.0:

    15:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 10364 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.21:

    14:25

    Утилиты: Hardinfo 2008 v.6.0 Build 3150:

    14:00

    Touch360 знает, как пользоваться USB-накопителем, не вынимая его из кармана:

    13:49

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 68:

    13:35

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 2889:

    13:10

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 758:

    12:45

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.10:

    12:20

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:55

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.10:

    11:30

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.84a:

    11:05

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.61:

    10:40

    Некоторые сведения о Canon Rebel XS / 1000D... пока совершенно неофициальные :

    10:29

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.6:

    10:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.6:

    09:50

    Ritek планирует увеличить выпуск носителей Blu-ray Disc и войти в тройку сильнейших:

    09:48

    Enermax оснащает подставку для ноутбуков 220-мм вентилятором:

    09:30

    Безопасность: Ad-Aware 2008 v.7.1.0.7:

    09:25

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.51:

    09:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC26:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.2.1:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia)\:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    08:00

    250 Мбит/с и 15000 об/мин. — характеристики гибких оптических дисков NHK:

    07:36

    Проект OLPC готовит новое поколение ноутбуков XO:

    06:45

    У Samsung SDI готов прототип ноутбука с 12-дюймовым AMOLED-экраном:

    00:38

    Стали известны цены Intel Dunnington:

    00:35

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