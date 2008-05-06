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    6 мая 2008

    NVIDIA nForce 780a SLI и nForce 750a SLI, официально :

    23:08

    T-Mobile подтверждает планы выпуска iPhone 3G в Австрии:

    22:26

    SMART Utility 1.2 для Mac — новая версия утилиты диагностики HDD:

    21:54

    Xerox разработала самоочищающуюся бумагу:

    20:33

    Cyber Snipa Sonar — 2- и 6-канальные наушники для компьютерных игр :

    16:51

    Cooler Master: пассивный процессорный кулер Hyper Z600:

    16:37

    Установщики: NSIS v.2.37:

    16:30

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.1 Beta:

    16:05

    Настройщики: Fresh UI v.8.06:

    15:40

    Intel представит 4 серию чипсетов на Computex 2008, но задержек не избежать:

    15:38

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.92:

    15:15

    Фото и характеристики нестандартного образца GeForce 9500GT :

    15:09

    Apple выпустила новую бета-версию Mac OS X 10.5.3:

    14:58

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.2 Build 10:

    14:50

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.1:

    14:25

    Процессорный кулер премиум-класса Noctua NH-C12P:

    14:07

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.38:

    14:00

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 6059:

    13:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.492:

    13:10

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.1:

    12:45

    Предварительные спецификации GeForce 9900 GTX:

    12:36

    Настройщики: vLite v.1.1.6:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.05.2008):

    11:55

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.4:

    11:30

    EVGA UV Plus+: устройство для подключения монитора по USB менее, чем за $100:

    11:17

    Дизайнеры Yamaha скрестили блокнот и клавиатуру — получилась мечта композитора-непоседы:

    11:07

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.111:

    11:05

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.3:

    10:40

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.9.1:

    10:15

    Графика: JetPhoto Studio v.3.12.2:

    09:50

    Мультимедиа: aTunes v.1.83:

    09:25

    Архиваторы: 7-Zip v.4.58 Beta:

    09:05

    Sony показала прототип миниатюрного топливного элемента, готовый к коммерциализации:

    08:55

    Эмуляторы: MAME v.0.125:

    08:45

    Утилиты: RegScanner v.1.64:

    08:30

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.08:

    08:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC20:

    08:00

    ASUS Splendid HD MA3850: ускоритель, ориентированный на работу с HD-видео :

    08:00

    Сингапурские исследователи убрали последнее препятствие на пути OLED:

    07:37

    Новые MacBook появятся уже сегодня?:

    04:44

    Внешний накопитель Toshiba SecuRed: красный и безопасный:

    00:13

    ASUS готовит EN9600GSO, разогнанный ускоритель на базе базе NVIDIA GeForce 9600 GSO:

    00:11

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