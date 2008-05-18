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    18 мая 2008

    В США «сумасшедшие муравьи» выводят из строя компьютеры:

    21:50

    Richardson Electronics выпустила два ярких и контрастных монитора высокого разрешения для медиков:

    21:01

    Sybase, Sun и BMMsoft попали в «Книгу рекордов Гиннеса», как создатели самого большого хранилища данных:

    20:44

    XtremeNotebooks ставит в ноутбуки четырехъядерные серверные процессоры Intel Xeon:

    20:22

    Tamron выпускает моторизованный светосильный «телезум» 70-200 мм F/2,8 для камер Nikon:

    20:02

    AMILO GraphicBooster в 5 раз увеличит производительность графики ноутбуков Fujitsu Siemens:

    17:40

    VIA EPIA PX5000EG Pico-ITX — x86-совместимая система размерами 10х7 см:

    13:01

    Intel и Alibaba вместе создадут компьютер для электронной коммерции:

    12:30

    Украинские и китайские игроки помогли Razer в разработке коврика для мышей Goliathus:

    11:49

    Спецификации NVIDIA GeForce GTX 280 и GeForce GTX 260:

    10:37

    HP займется выпуском «подростковых» ПК:

    01:13

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