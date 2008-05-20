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    20 мая 2008

    AUO показала закругленный дисплей на стеклянной подложке и ЖК-панель толщиной 0,63 мм:

    23:55

    Решения SAS/SATA RAID компании HighPoint обеспечат скорость до 501 МБ/с :

    22:18

    В третьем квартале Intel выпустит 45-нм процессор Core 2 Duo E7300:

    22:01

    Новая серия корпусов ASUS VENTO TA-D:

    21:54

    Transcend выпускает свои первые модули DDR3:

    21:53

    IOGEAR Net ShareStation делает USB-устройства общими для локальной сети:

    19:04

    Графика: WildBit Viewer v.5.2 Beta 1.0:

    17:45

    Flickery — Flickr-клиент для Mac:

    17:22

    FTP-серверы: Serv-U v.7.1.0.0:

    17:20

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.16:

    16:55

    Общение в сети: ooVoo v.1.6.1.9:

    16:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4111:

    16:05

    Sybase выпустит ПО для iPhone для работы с корпоративной почтой:

    16:02

    Интернет и сети: IE7pro v.2.3 RC2:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3586:

    15:15

    Запись: BurnAware v.1.3.1/v.2.0 Beta:

    14:50

    Altera анонсировала выпуск первых в отрасли 40-нм FPGA и ASIC:

    14:30

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.1.1046 Beta:

    14:25

    Графика: Blender v.2.46 MB:

    14:00

    AMD GAME! — смогут ли ПК поспорить с игровыми консолями?:

    13:47

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.20:

    13:35

    Восстановление данных: Encopy v.4.55:

    13:10

    AMD рассчитывает получить прибыль во второй половине года и собирается строить новую фабрику:

    12:45

    Архиваторы: PeaZip v.2.1:

    12:45

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.27:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (18.05.2008):

    11:55

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.15:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.49:

    11:05

    Утилиты: Xpadder v.5.1:

    10:40

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.84:

    10:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.05:

    09:50

    Диагностика: CoreTemp v.0.99:

    09:25

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Bluetooth Special):

    09:05

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    08:00

    Фото и спецификации внешней видеокарты ASUS XG Station:

    07:39

    MSI заменит старожила BIOS на перспективный EFI этим летом:

    07:33

    Transcend V90 Pizazz: флэш-накопитель в золотом:

    00:36

    В деле «AMD против Intel» появляются новые документы о компаниях, заключивших эксклюзивные сделки с Intel:

    00:14

    82-дюймовая панель высокого разрешения и другие диковины из экспозиции Samsung на SID 2008:

    00:00

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