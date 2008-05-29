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    29 мая 2008

    Apple обновила Logic Express:

    23:15

    Apple выпустила апдейт системы безопасности Mac OS X Tiger:

    22:56

    Быстрая карта памяти SanDisk Extreme III Memory Stick PRO-HG Duo — 8-ГБ мечта фотолюбителя и профессионала:

    22:07

    Ноутбук Dell mini-Inspiron выступит в роли «убийцы» конкурента, — Eee PC 901? :

    20:42

    Compro Technology покажет на Computex TV-тюнеры серии VideoMate Vista и другие новинки:

    20:15

    TDK выпускает надёжные 1,8" диски SATA Solid State Drive серии HS1 :

    20:07

    Intel и Micron первыми перешагнули рубеж 40 нм в производстве флэш-памяти типа NAND MLC:

    19:57

    Corsair анонсирует набор 2-ГГц модулей памяти DOMINATOR DDR3 объемом 4 ГБ:

    19:38

    Общение в сети: ooVoo v.1.6.1.12:

    19:00

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.2.3:

    18:35

    Apple выпустила Mac OS X Server 10.5.3 Update:

    18:22

    FTP-серверы: Serv-U v.7.1.0.1:

    18:10

    Эксклюзивный водоблок помог BFG Technologies повысить частоты 3D-карты BFG NVIDIA GeForce 9800 GTX:

    17:52

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.1:

    17:45

    Запись: Burn4Free v.4.5.0.0:

    17:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.2.5:

    16:55

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1179 RC6:

    16:30

    Apple выпустила iPhone SDK beta 6:

    16:28

    Утилиты: Process Explorer v.11.20:

    16:05

    Настройщики: NiBiTor v.4.1:

    15:40

    Графика: Photoscape v.3.1:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.1.3:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3610:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.87:

    14:00

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.21:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.6.2:

    13:10

    I-O Data выпускает миниатюрную клавиатуру с интерфейсом Bluetooth:

    12:55

    Интернет и сети: Feedreader v.3.13:

    12:45

    Ralink RT3052 и RT3050 — первые в мире однокристальные решения, объединившие 802.11n и Ethernet:

    12:28

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.15.306:

    12:20

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2317 Beta:

    11:55

    Умер, не родившись: ASUS уже не принимает заказы на мини-ноутбук Eee PC 900:

    11:39

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.8.1:

    11:30

    К 2009 году Qimonda рассчитывает освоить выпуск GDDR по нормам 58 нм:

    11:19

    OLPC XO-2 будет оснащаться сенсорным монитором с множественным распознаванием и обратной связью:

    11:14

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1568:

    11:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4112:

    10:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (28.05.2008):

    10:15

    CyberTAN предлагает оснащать UMPC и MID встроенными модулями WiMAX :

    10:05

    Диски с плотностью записи 1 Тбит/кв.дюйм появятся в 2011 году:

    10:01

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.22:

    09:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.1.3:

    09:25

    Графика: K-3D v.0.7.5.0 Beta:

    09:05

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.18:

    08:45

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.5.5:

    08:30

    Apple выпустила Digital Camera RAW Compatibility Update 2.1:

    08:28

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6010:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 мая):

    08:00

    ASUS F5Z и X50Z: первые ноутбуки на AMD Puma:

    06:20

    HP Thync — каким может быть универсальный пульт ДУ:

    00:08

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