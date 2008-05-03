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    3 мая 2008

    Фото и особенности платы ASUS P45 P5Q3 Deluxe на базе Intel P45 Express:

    19:47

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.60:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.14:

    12:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.05.02:

    12:20

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.20 Platinum:

    11:55

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.93d:

    11:30

    Утилиты: Unlocker v.1.8.7:

    11:05

    Настройщики: PowerStrip v.3.78:

    10:40

    Безопасность: Malware Removal Tool - May 2008 Edition:

    10:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.1.1032 Beta:

    09:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.108:

    09:25

    Мультимедиа: LameXP v.3.0 RC1:

    09:05

    Графика: Paint.NET v.3.31 Final:

    08:45

    Диагностика: CoreTemp v.0.99 Beta:

    08:30

    Под именем GeForce 9800 GT будут продаваться разные ускорители?:

    08:20

    Airis Kira 740: еще один конкурент ASUS Eee PC, но с жёстким диском:

    08:17

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.14a:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 мая):

    08:00

    Конкурс Microsoft на лучший дизайн: AlphaGrip HC — ПК в форме игрового контроллера:

    03:57

    Intel Atom останутся в дефиците до сентября, но поставкам Eee PC это не повредит:

    03:02

    Ноутбук ASUS G70: «двустволка» для игроков:

    01:09

    Летом Fujitsu Siemens выпустит монитор, не потребляющий энергии в режиме ожидания:

    01:05

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