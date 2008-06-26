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    26 июня 2008

    Чтобы делать SSD, Seagate купит компанию SanDisk?:

    21:01

    RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.1.1:

    17:23

    Aflex начинает продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition:

    17:17

    В OS X iPhone 2 появится функция полного удаления данных:

    16:25

    ASUSTeK Computer больше не хочет выпускать оптические накопители?:

    15:55

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.15:

    14:50

    ESET SysInspector — новое решение для диагностики проблем в корпоративных сетях:

    14:39

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 34:

    14:25

    Новые флэш-накопители Patriot Xporter Dash:

    14:22

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.22 Build 1406:

    14:00

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 11086 Beta:

    13:35

    Утилиты: IE PassView v.1.09:

    13:10

    Редакторы: RJ TextEd v.4.50:

    12:45

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.7.4:

    12:20

    Утилиты: Volumouse v.1.55:

    11:55

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.4 Beta:

    11:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1408 Beta:

    11:05

    Медиаплееры: Songbird v.0.6.1:

    10:40

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.2.0.0 Beta:

    10:15

    Утилиты: WinMerge v.2.8.4:

    09:50

    OWC увеличила не объем, а скорость портативного винчестера Mercury On-The-Go:

    09:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.144:

    09:25

    Рост цен на материалы пугает производителей ноутбуков больше, чем дефицит комплектующих:

    09:14

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.0 Beta 2:

    09:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.6 Beta:

    08:45

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.187:

    08:30

    Panasonic Toughbook CF-U1 — UMPC в усиленном исполнении на процессоре Intel Atom:

    08:25

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.09:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июня):

    08:00

    В Microsoft создан Windows HPC-кластер производительностью 68,5 TeraFLOPS:

    02:35

    Сетевой накопитель Seagate Central Axis 1TB — терабайт для всей семьи:

    01:45

    AMD Radeon HD 4800 — перекодирование HD-видео в 4 потока возможно в реальном режиме времени :

    01:31

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