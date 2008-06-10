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    10 июня 2008

    ASUS выпускает дисплеи VW223B и VW202B с поддержкой EzLink:

    23:47

    Apple продемонстрировала OS X iPhone 2.0:

    23:42

    Nehalem будет поддерживать разгон и выйдет вовремя:

    23:34

    Xerox 7600 — планшетный сканер толщиной 3,7 см с USB-питанием:

    19:36

    По следам Computex 2008: корпуса GMC серий R3-Corona и R4-Bulldozer:

    19:04

    Покупатели очень тонких ноутбуков Voodoo Envy 133 смогут выбрать цвет корпуса:

    18:54

    HP обновляет марку Voodoo, ПК Voodoo Omen по цене от $7000 сначала будут продаваться по приглашениям:

    18:21

    1 ТБ «черной икры» в исполнении WD:

    17:45

    Фото дня: процессорный кулер Cooler Master V10 :

    16:55

    Fujitsu Sa 3650 — ноутбук на базе платформы AMD Puma:

    16:49

    I-Solar — кейс для ноутбука на солнечных батареях :

    15:30

    HP TouchSmart: моноблочный домашний ПК с сенсорным экраном:

    15:08

    BitDefender: список наиболее распространенных вирусов за май:

    14:57

    Спецификации и внешний вид камеры Canon EOS 1000D; цены в Европе:

    14:07

    MICRODIA 300 XTRA ELITE — «элитные» карты памяти с разъемом CompactFlash:

    13:43

    MeshNetics выпускает первый в мире 900-МГц модуль с поддержкой ZigBee PRO:

    13:25

    ASUS раскрыла «секреты» своих системных плат :

    13:01

    Singulus говорит, что популярность Blu-ray растет быстрее, чем это было с DVD:

    12:40

    Sotec DS7010 — тонкий настольный ПК с TV-тюнером и интерфейсом HDMI :

    11:30

    Intel не удержится на рынке флэш-памяти, утверждает аналитик:

    11:00

    Canon EOS 1000D — названы цены, и они пугают; выпуск EOS 400D прекращен:

    09:55

    Суперкомпьютер IBM Roadrunner взял петафлоповую высоту:

    09:00

    Разработчики продемонстрировали свои приложения для iPhone:

    08:47

    IKONIK: БП с беспроводным управлением и другое:

    06:29

    Apple представила iPhone 3G:

    05:21

    USB-накопитель Corsair Flash Voyager Mini — 4 ГБ в маленьком, но выносливом корпусе:

    01:40

    Первые сведения о компьютерах Dell линейки Studio:

    01:06

    Коммутаторы пакетов PCI Express «преодолевают барьеры энергопотребления, размеров и цены»:

    00:01

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