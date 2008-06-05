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    5 июня 2008

    AUO показала еще один изогнутый ЖК-дисплей, на этот раз — выпуклый :

    20:40

    smc Pentax DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM — штатный объектив с ультразвуковым приводом фокусировки для DSLR Pentax :

    20:25

    AU Optronics скоро покажет первую в мире 21,5-дюймовую панель Full HD и другие новинки формата 16:9:

    19:51

    Аналитики IDC: до 2012 года объем поставок HDD будет удваиваться каждые два года :

    19:37

    Системные платы ASUSTeK серии P5Q оснащены storage-процессором Silicon Image SteelVine :

    19:05

    «Лаборатория Касперского» сообщает о появлении опасного вируса-шантажиста:

    18:17

    Samsung: серия ЖК-мониторов Topaz:

    18:07

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Palit — видеоадаптеры Sonic и логотип iXBT.com Original Design:

    18:05

    BBK анонсирует акустические системы для ПК:

    17:57

    У GeCube есть свой 10,2" вариант конкурента Eee PC :

    17:16

    «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за май 2008 года:

    16:47

    Стенд Galaxy на Computex 2008: 2-ГБ 9600GT, разогнанные версии и не только:

    16:14

    FIC пытается очаровать потенциальных покупателей мини-ПК:

    15:58

    Новые процессоры Ubicom StreamEngine 7000 имеют расширенные мультимедийные возможности:

    15:37

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Supermicro:

    15:07

    Аналитики NPD Group предрекают трудности формату Blu-ray:

    15:02

    Производительность JavaScript в WebKit возросла в 1,6 раза:

    14:46

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Point of View:

    14:39

    Утилиты Prosoft получили загрузочные DVD Mac OS X Leopard:

    14:21

    Computex 2008: первые SSD и новые карты памяти Kingmax:

    14:20

    Новые TV-тюнеры Pinnacle построены на микросхеме Xceive XC5000:

    14:07

    Фото дня: на Computex 2008 замечен «кулер-НЛО» производства GlacialTech:

    13:15

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда abit — системные платы:

    12:29

    Apple разослала тестерам первую сборку Mac OS X 10.5.4:

    12:25

    На Computex Taipei 2008 Nanya показала память Elixir DDR3-1600, ориентированную на геймеров:

    12:07

    Ассортимент Seamless полнился «недорогим» мини-ноутбуком S-NBK-1:

    12:00

    Aspyr отложила выпуск Call of Duty 4 для Mac:

    11:51

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Leadtek — видеоадаптеры :

    11:35

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Aeneon — многообразие памяти :

    11:35

    OKI отгрузила первые образцы самого маленького в мире стереофонического звукового кодека:

    11:30

    ASUS показала первую в мире звуковую карту с поддержкой HDMI — Xonar HDAV1.3:

    11:01

    Sun Microsystems обещает выпустить быстрые и экономные SSD, которые можно будет попробовать бесплатно:

    10:37

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Thermaltake, часть 2 — корпуса и БП:

    10:02

    Вопреки проблемам с Atom, ASUSTeK Computer рассчитывает удвоить поставки Eee PC в 2009 году:

    09:55

    Enermax на Computex привлекала внимание модульными БП MODU и 82 PRO с высоким КПД:

    09:32

    iHome представила две новые акустические системы для iPod:

    09:17

    Аналитики Research and Markets назвали год, когда ноутбуки победят настольные ПК:

    09:00

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Thermaltake, часть 1 — кулеры:

    08:14

    Samsung тоже будет выпускать 15,6-дюймовые панели для ноутбуков:

    07:45

    Mac OS X 10.6 получит имя Snow Leopard?:

    04:11

    Computex 2008: AMD Radeon HD 4800-Series задерживается :

    01:28

    3D-карты BFG Technologies 8800 GT OCX и 9600 GT OCX охлаждает эксклюзивный кулер ThermoIntelligence:

    00:40

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