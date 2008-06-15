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    15 июня 2008

    Toppan Printing первой в мире начинает выпуск 32-нм фотошаблонов :

    18:07

    Монитор Hyundai W220S умеет формировать объемные изображения:

    17:35

    NVIDIA Tesla 870 находит применение в медицине, значительно ускорив ультразвуковой сканер :

    13:43

    HP начала продажи «трансформера» Pavilion tx2500z на платформе AMD Puma:

    12:55

    Тесты GeForce GTX 280 накануне выхода карт серии GeForce GTX 200 :

    12:43

    Создан тактильный дисплей, надеваемый на пальцы:

    12:35

    Миниатюрный USB-накопитель OCZ Spyder имеет сдвижной корпус:

    11:00

    На переход от DDR2 к DDR3 понадобится не меньше года:

    10:00

    Конфигурации будущих ноутбуков ThinkPad серий X200, SL, T и R:

    09:00

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