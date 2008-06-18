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    18 июня 2008

    ZyXEL соединяет ADSL2/2+ и 802.11n:

    22:00

    EA выпускает "Лабораторию существ Spore" для Mac:

    20:30

    Компания A-Data анонсирует выпуск 32-ГБ SSD-устройств :

    20:11

    Transcend выпускает свои быстрые SSD :

    19:55

    Внешний накопитель WD My Book Mirror Edition обеспечит повышенную надежность :

    19:42

    Ericsson: первая в мире 10-гигабитная пассивная оптическая сеть для услуг IPTV:

    19:37

    Новая мультимедийная платформа Freescale предназначена для потребительской электроники:

    18:00

    Toshiba выпустила самый легкий в мире ноутбук с SSD объемом 128 ГБ:

    17:18

    Удлинитель Opticis позволяет разнести монитор и ПК на два километра:

    17:00

    Parallels выпустила Parallels Server for Mac:

    15:58

    Apple: SproutCore — Cocoa для web-приложений:

    14:56

    AMD готовит соперника для Intel Atom?:

    13:30

    Задержка с выпуском Intel Montevina не повлияет на поставки встраиваемых модулей 802.11n:

    12:38

    AMCC расширила ассортимент процессоров PowerPC моделями 460GTx:

    12:19

    LaCie увеличила объем накопителя Little Big Disk Quadra до 1 ТБ:

    12:03

    Freescale перешла на новое поколение в семействе однокристальных решений IEEE 802.15.4/ZigBee PiP:

    11:10

    ZyXEL анонсирует первую и пока единственную SIP-камеру с поддержкой Wi-Fi:

    10:37

    AdderLink X-DVI — первый в мире удлинитель USB и DVI, использующий кабель CAT6:

    10:12

    BFG Technologies анонсировала 3D-плату BFG NVIDIA GeForce GTX 280 H2OC:

    09:50

    Клавиатура Das Keyboard обновлена:

    09:07

    AMD RV770 начнет разрушать «барьер восприятия» между кинофильмами и играми:

    08:00

    Рекомендуемые цены карт GeForce GTX 280 / GTX 260 разных производителей для Японии:

    07:38

    Выпуск Radeon HD 4870 опять отложен:

    07:36

    О коннекторах и скоростях шины PCI Express 3.0 :

    02:53

    Фоторамка NuTouch реагирует на прикосновения:

    00:55

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