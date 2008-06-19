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    19 июня 2008

    Arctic Cooling повышает эффективность своей флагманской системы охлаждения памяти:

    23:40

    Fujifilm выпустила карту памяти CompactFlash, работающую со скоростью 310x :

    22:41

    Adobe продолжает работу над Flash для iPhone:

    18:38

    Aspyr обновила Enemy Territory: QUAKE Wars для Mac:

    17:16

    Полдюжины новинок Airfonix для беспроводного подключения акустических систем:

    17:02

    Монитор NEC MultiSync EA261WM: 26 дюймов высокой четкости, громкоговорители и четыре порта USB:

    16:31

    ASPLinux выпускает ASPLinux Server V Update 2:

    16:29

    Phone Plugins позволяет набирать телефонный номер из Mac OS X Leopard:

    16:03

    Результаты мини-теста Radeon HD 4850 в одиночку и в паре :

    14:45

    QuickerTek выпустила солнечные батареи для ноутбуков Apple:

    14:39

    Суперкомпьютер на процессорах IBM и AMD стал самым быстрым в мире и возглавил список TOP500:

    14:20

    Auzentech готовит к выпуску звуковую карту с поддержкой HDMI 1.3 и PCI Express:

    13:57

    CodeWeavers выпустила CrossOver 7 Mac:

    13:48

    Ускоритель ClearSpeed CATS-700: 1,1 TFLOPS и двойная точность:

    13:32

    NVIDIA готовит 9800 GTX+, чемпиона по соотношению производительности и цены:

    13:11

    Сервер Dell на процессорах AMD Opteron установил рекорд в тесте «виртуальной» производительности:

    12:52

    Samsung начинает серийный выпуск 1-ТБ винчестеров Spinpoint F1R и предоставляет на них семилетнюю гарантию:

    12:03

    Denon предлагает кабели Ethernet для ценителей прекрасного, всего за... $499:

    11:012

    Линия Samsung TruDirect пополнилась компактным пишущим приводом DVD:

    10:25

    Заказчики забраковали крупную партию памяти Samsung — куда она попадет?:

    09:45

    HP BlackBird 002 Exhilaration Edition: один из самых быстрых игровых ПК в мире:

    09:30

    Утечка информации о полнокадровой DSLR Nikon D700, похожей на D3 всем, кроме цены:

    09:00

    Santech X46 — ноутбук на базе Centrino 2:

    08:53

    За выпуск SSD берется и Walton Chaintech:

    08:04

    Panasonic выпускает первые в мире диски 6x BD-R:

    08:00

    В арсенале EVGA целых пять GeForce GTX 280, от $649 до $879:

    04:22

    Acceleware выпустила первый в мире коммерчески доступный кластер на базе GPU NVIDIA:

    00:32

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