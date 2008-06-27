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    27 июня 2008

    Microsoft выпустила Messenger for Mac 7.0.1:

    23:52

    Apple выпустила новые апдейты профессиональных приложений:

    20:31

    Первые подробности о платформе AMD Shrike:

    20:26

    MSI PR211 — компактный и легковесный ноутбук для профессионалов :

    19:48

    У MSI тоже есть дорогая OC-версия адаптера GeForce GTX 260:

    17:55

    ASUS представила серию карт Matrix — «самых интеллектуальных адаптеров в мире», а также разогнанный EN9600GT BLACK PEARL:

    17:36

    OCZ представила новые 3-ГБ наборы памяти DDR2 SO-DIMM для мобильных систем :

    15:44

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.9.2:

    14:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.9.6.1:

    13:35

    Gainward изменила NVIDIA с ATI HD4870 и HD4850:

    13:17

    Настройщики: Super Utilities v.8.2:

    13:10

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.06:

    12:45

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.4.0.0.35 Beta:

    12:20

    Microsoft выпускает финальную версию технологии виртуализации Hyper-V:

    11:57

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.0:

    11:55

    CG-EXVGA — удлинитель KOREGA для монитора на расстояние до 150 метров:

    11:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.44:

    11:30

    Genius SP-T1200 — изящная акустическая система, которую нужно трогать:

    11:08

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.09:

    11:05

    Чистильщики: CCleaner v.2.09:

    10:40

    Модели Studio 15 и Studio 17 открыли новое семейство ноутбуков Dell :

    10:25

    Графика: VSO Image Resizer v.2.0.1.7:

    10:15

    XFX GeForce GTX 260/280 XXX — самые быстрые ОС-версии, но и самые дорогие:

    10:06

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.4.1:

    09:50

    Blu-ray останется в прошлом к 2013 году, полагают аналитики:

    09:371

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.5.1:

    09:25

    Утилиты: doPDF v.6.1.265:

    09:05

    Mushkin представила быстрые DDR3-модули памяти — HP3-12800 CL8 :

    09:04

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.42 Beta:

    08:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 67:

    08:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.7:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    08:00

    Вторая волна Radeon HD 4850 будет быстрее и посоперничает с GeForce 9800 GTX+:

    07:46

    Silex Technology: трехдиапазонные карты SDIO Wi-Fi :

    03:25

    Док-станция Unitek для SATA-HDD оборудована кардридером и позволяет делать архивные копии в одно касание:

    02:15

    Оптимизм Intel в отношении «неттопов» разделяют не все:

    01:08

    AMD выпускает ATI All-In-Wonder HD:

    00:40

    Квинтет новинок Matrox в серии M:

    00:37

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