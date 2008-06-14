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    14 июня 2008

    По следам Computex 2008: системные платы XFX GeForce 8300 и nForce 750a :

    21:31

    Toshiba Qosmio G55 — первый в мире ноутбук, управляемый жестами :

    19:55

    Разработка Infinera позволит передавать 8 Тбит/с по одному оптоволоконному соединению:

    19:34

    Fujitsu считает, что поддержка Wireless USB станет обязательной для всех ПК:

    18:56

    Sony NEC-Optiarc представила slim-привод AD-7590S с интерфейсом Serial ATA :

    17:59

    NVIDIA готовит чипсет MCP7A-D-SLI для доступных плат с поддержкой SLI:

    16:47

    Энергопотребление топ-ускорителя GeForce GTX 280 в SLI-режиме :

    16:19

    По следам Computex 2008: AMD показала ноутбук на процессоре Core 2 Duo T9600:

    14:00

    Kingston начинает продажу 800-МГц наборов HyperX SO-DIMM объемом 2 и 4 ГБ:

    13:37

    Gigabyte M528 MID немного опоздал, но оказался существенно дешевле:

    13:12

    CoolIT Systems начала прием заказов на СВО для Intel Skulltrail:

    12:40

    Системная плата ASUS ROG Maximus II Formula комплектуется звуковой картой SupremeFX X-Fi:

    12:10

    OCZ выпускает компактный «дизель» объемом 16 литров гигабайт:

    11:55

    Фоторамка в форме... яйца:

    11:09

    GeForce GTX 280 и GTX 260: уточенные цены и сроки выхода:

    10:15

    Пентагон выделил деньги на создание электронного бинокля, подключаемого к мозгу:

    09:05

    Freescale передает разработку и производство MRAM дочернему предприятию:

    02:15

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