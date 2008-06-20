  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 июня 2008

    Freescale первой в отрасли представила ускоритель 3G-LTE, WiMAX, HSPA+ и TDD-LTE:

    17:57

    ProLite B2006WS — 20" монитор iiyama с высокой контрастностью:

    17:44

    Apple выпустила Safari 3.1.2 for Windows:

    16:52

    Накопители Pioneer BD Combo подешевели в Китае более чем на 40%:

    14:00

    PowerColor представила видеокарты HD 4850 и 4870:

    13:00

    Серия миниатюрных MIDI-контроллеров Korg nanoSeries для ноутбука:

    12:37

    Процессор AMD для недорогих ПК выйдет до конца года и будет дешевле, чем Intel Atom:

    10:55

    Начались поставки SATA-винчестеров третьего поколения WD RE3:

    10:25

    Asetek LCLC — водоблок для семейства NVIDIA GeForce GTX 200:

    10:07

    Mtron увеличила скорость SSD до 260 МБ/с :

    09:48

    AMD SB750 поддержит экстремальный разгон процессоров линейки Black Edition:

    09:00

    GPU AMD Radeon HD 4850 перестал быть тайной:

    08:20

    Цена оптических дисков может измениться из-за повышения цены на нефть:

    08:00

    В гонке за динамической контрастностью впереди теперь Acer с 50000:1:

    07:37

    ASUSTeK Computer снизила цены на платы, в которых используется набор системной логики Intel P45:

    00:58

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018