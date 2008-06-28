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    28 июня 2008

    К концу года AMD рассчитывает получить 40% рынка дискретной графики. И основания имеются:

    15:45

    Cooler Master выпустит металлическую «сумку» для ноутбуков под маркой Choiix:

    15:36

    Диспетчеры закачек: UltraGet Video Downloader v.2.0.5:

    14:25

    Диагностика: Active SMART v.2.62 Beta 2:

    14:25

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.3:

    14:00

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.3.1.53.0627b:

    13:35

    Утилиты: GoodSync v.7.2.8:

    13:10

    Чистильщики: CleanCenter v.1.84.1:

    12:45

    Настройщики: GameOS v.3.1:

    12:20

    Настройщики: Game Accelerator v.7.5:

    11:55

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.5:

    11:30

    Безопасность: SpyRemover v.3.04:

    11:05

    Медиаплееры: MPlayer (2008-06-27):

    10:40

    Утилиты: Autostart and Process Viewer (APV) v.1.41:

    10:15

    Настройщики: Vispa v.0.2.6:

    09:50

    Настройщики: xpy v.0.10.6:

    09:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.2 Build 589:

    09:05

    Intel отвернулась от Windows Vista:

    08:50

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2008 v.0.3.16:

    08:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.1.32:

    08:30

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.192:

    08:15

    Утилиты: Process Monitor v.1.35:

    08:00

    PhysX взломан и больше не является эксклюзивом для карт NVIDIA :

    00:27

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