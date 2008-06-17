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    17 июня 2008

    Mac-версия Age of Empires III: The Asian Dynasties в продаже уже в июле:

    21:42

    ClearSpeed представила 96-GFLOPS процессор CSX700 и Advance e710 —плату-ускоритель для FPU-расчётов:

    21:13

    Apple ограничила доступ к iDisk из некоторых web-браузеров:

    20:26

    RP-SM08GBJ1K — небольшая, но ёмкая SDHC-карта памяти Panasonic :

    20:02

    NZXT Khaos: очень дорогой и весьма функциональный корпус для игроков:

    19:30

    Apple выпустила обновление firmware Xserve:

    18:00

    Планы AMD по выпуску процессоров Phenom X3 и X4: частоты уже названы, а цены — пока нет:

    15:18

    Apple все же выпустит iSight HD?:

    14:57

    Firefox 3 — скоро на Яндексе:

    14:39

    Японский художник обтянул кожей каждую клавишу клавиатуры:

    14:01

    ABBYY FineReader 9.0 получает поддержку иврита, китайского, японского и тайского языков:

    13:39

    Отчет IronPort Systems по червю-ботнету Storm:

    12:59

    Беспроводные мыши Kensington: SlimBlade, работающая, как пульт ДУ, и Ci95m с обрезиненным корпусом:

    12:51

    Intel представила 70 проектов, приоткрывающих будущее компьютеров:

    12:25

    Цена NAND опустилась до нового минимума:

    12:08

    По следам Computex 2008: флэш-накопители PQI в аквариуме, память PQI DDR2 и DDR3:

    11:04

    Mariner Calc — редактор файлов Excel на iPhone:

    10:58

    Fujitsu Microelectronics готовит выпуск однокристальных систем для встраиваемых модулей WiMAX:

    10:31

    Princeton выпускает 19-дюймовый дисплей-планшет PTB-TMW19B:

    10:17

    Японские специалисты разработали технологию печати гибких дисплеев высокого разрешения:

    09:56

    NVIDIA Tesla C1060 и Tesla C1070 — ускоритель и HPC-система для ресурсоёмких вычислений:

    09:35

    Новинка TCL позволяет питать КПК Palm от одной пальчиковой батарейки:

    09:20

    Antec представила NSK2480 — тихий и эффективный корпус micro-ATX с 380-Вт БП:

    08:39

    Kensington ShareCentral — простое решение для совместного доступа к USB-устройствам:

    08:00

    Alienware добавляет NVIDIA GeForce GTX 280 в настольные ПК Area-51:

    00:57

    Walton Chaintech представила видеокарту GeForce GSE96GSOC Overclocking Edition:

    00:19

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