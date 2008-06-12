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    12 июня 2008

    AOC называет 22-дюймовый монитор 2230Fh «рогом изобилия»:

    23:23

    W2252TQ / W2252TE — один из самых энергоэффективных мониторов LG :

    23:15

    Так будет ли Snow Leopard работать на PowerPC?:

    22:27

    AUO удивляет новинками посетителей выставки Display Taiwan 2008 :

    22:02

    BOOTPLUG-P2 — 2-ГБ флэш-брелок с ОС Linux и офисом в придачу:

    21:50

    Часы реального времени NXP PCF2123 ставят рекорд энергетической эффективности:

    21:34

    Apple выпустила первую предварительную версию Safari 4:

    21:01

    Содержимое упаковки манипулятора Neural Impulse Actuator компании OCZ:

    19:24

    ThermalRight выпустила «истинно-черный» процессорный кулер — TRUE Black 120:

    19:07

    Apple выпустила апдейт Airport Utility 5.3.2:

    17:42

    Первые тесты GeForce GTX 280 в Crysis и других приложениях :

    17:42

    Apple выпустила новую бета-версию iPhone SDK:

    17:33

    Fujitsu выпускает два компьютера FMV-TEO на платформе AMD Puma :

    17:28

    Первые «фотографии» полнокадровой любительской DSLR Nikon D10:

    02:15

    Qimonda и Elpida стали стратегическими партнерами в разработке DRAM:

    00:50

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