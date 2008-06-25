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    25 июня 2008

    У Asetek готов водоблок для ATI Radeon HD 4870:

    22:03

    Intel откладывает Atom 330 до сентября и собирается прекратить выпуск некоторых Core 2 Extreme:

    21:42

    Серия ATI Radeon HD 4800 вышла официально — дебютировал первый в мире GPU производительностью более терафлопа:

    21:21

    A-DATA ставит новый рекорд скорости для карт CompactFlash :

    20:05

    TRACKBAR Emotion — дополнение к клавиатуре и заменитель мыши:

    20:03

    BFG выпускает разогнанные GeForce GTX 280 OC2 и OCX :

    19:55

    iSuppli: себестоимость компонентов iPhone — $173:

    19:40

    HIS iClear Card — «лучшее решение для снижения цифрового шума» :

    18:34

    Microsoft выпустила Office 2008 for Mac 12.1.1 и конвертер OpenXML для Office 2004:

    16:40

    Утилиты: Process Monitor v.1.34:

    16:30

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.1.4:

    16:05

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.93 Build 1327:

    15:40

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.93a1327:

    15:15

    Настройщики: TweakNow PowerPack v.2.10:

    14:50

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.10:

    14:25

    Фото дня: концепт ПК B-membrane напоминает колпак и не нуждается в мониторе:

    14:04

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.33:

    14:00

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6043:

    13:35

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3e:

    13:10

    Ноутбук Kohjinsha SX совмещает оптический привод и сенсорный дисплей в форм-факторе 8,9":

    12:52

    Утилиты: Xpadder v.5.2:

    12:45

    Архиваторы: 7-Zip v.4.59 Alpha 3:

    12:20

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.5 Build 0615:

    11:55

    Неофициальные драйверы ForceWare v.175.97 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    11:05

    Gartner насчитало в мире 1 миллиард ПК:

    10:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июня):

    10:40

    Компактная камера Ricoh GX200 пришла на смену GX100:

    10:28

    Утилиты: WinSnap v.2.1.4:

    10:15

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.2.4.1:

    09:50

    Графика: Paint.NET v.3.35 Beta 2:

    09:25

    К концу года Intel выпустит три процессора Bloomfield — XE, Р1 и MS3:

    09:08

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.37:

    09:05

    Графика: WildBit Viewer v.5.2:

    08:45

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.623:

    08:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.4.0 Beta:

    08:15

    Чистильщики: Cleanup Assistant v.1.3:

    08:00

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