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    11 июня 2008

    Сравнение формы и размеров двух моделей iPhone:

    23:58

    Apple раздала участником WWDC копии Snow Leopard:

    23:52

    Apple обновила iMovie и iDVD:

    22:46

    TomTom выпустит навигационное ПО для iPhone 3G:

    22:30

    CoreOptics делает оптические сети 40G доступнее:

    20:57

    HP выпустила сразу 16 новых моделей ноутбуков :

    20:05

    Core 2 Quad Q8000 и бюджетные Pentium E5000 — пополнение в модельном ряду CPU Intel :

    19:40

    Addonics предлагает использовать карточки Compact Flash в роли 2,5-дюймового SSD:

    19:30

    Toshiba выбрала для ноутбуков Satellite процессоры AMD Athlon, Turion и Turion Ultra:

    19:19

    «Амиро» выпустикает новую версию Amiro.CMS:

    16:59

    Age Star, DoTop и Speed Dragon показали HDD с интерфейсом Wireless USB:

    14:04

    800 потоковых процессоров у Radeon HD 4850 и Radeon HD 4870? Едва ли... (обновлено):

    13:59

    Apple выпустила QuickTime 7.5:

    13:55

    Iomega DVR Expander увеличит доступную ёмкость для записи :

    13:41

    Intel получила повестку в суд :

    13:39

    Mac OS X 10.6 Snow Leopard будет выпущена через год:

    13:06

    GreenPeak Emerald GP500C возьмет на себя управление беспроводными сетями датчиков:

    12:55

    HP начала продажи ЖК-монитора, способного показать более миллиарда цветов:

    12:38

    Toshiba выпустила 80- и 160-ГБ диски типоразмера 1,8" для нетбуков :

    11:22

    DVD/CD-приводы Pioneer DVR-116D и DVR-216D не боятся пыли и поцарапанных дисков:

    11:07

    ARM ставит под сомнение перспективы Intel на рынке MID:

    10:45

    Новые печатные платы Oki Electric Cable можно закручивать в спираль... и не только :

    10:01

    Noctua на Computex 2008: концепт кулера 2-в-1 для рабочих станций на процессорах Xeon и другие новинки:

    09:34

    Canon обновляет вспышку Speedlite 430EX:

    08:07

    SED умер, да здравствует OLED! :

    07:42

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