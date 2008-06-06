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    6 июня 2008

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Arctic Cooling — кулеры для CPU:

    20:26

    На Computex замечен ASUS Eee Monitor, ждем больше Eee:

    20:17

    Microchip Technology выпустила самые дешевые USB-микроконтроллеры:

    19:38

    Apple готовит OS X для PC? Так ли это невероятно?:

    18:43

    Western Digital готовит HDD c 20000 RPM чтобы угнаться за SSD? :

    17:39

    UMPC Noahpad EL-460 оснащен не совсем обычной, скорее совсем необычной клавиатурой:

    16:30

    Acer выпускает доступный 25,5" монитор X263Wbi:

    16:27

    D12U — первый продукт NVIDIA с поддержкой GDDR5:

    16:17

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Foxconn — системные платы, корпуса и готовые системы:

    16:12

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Zalman. Кулеры, БП и даже наушники:

    15:47

    ProStor Systems увеличивает емкость картриджей RDX на 67%:

    15:44

    Sharp: новый тюнер DVB-S2 NIM:

    15:37

    MRAM готовится сместить DRAM с пьедестала:

    14:40

    Компактный «водолаз»: камера Pentax Optio W60 рассчитана на длительные и глубокие погружения:

    14:20

    Intel Bloomfield — за 316 долларов?:

    13:49

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Palit — системные платы :

    13:25

    Новые фото ATI Radeon HD 4870 и 4850:

    13:07

    Mini-ITX 2.0 — VIA предлагает новую платформу для мини-ПК:

    12:32

    Специалисты IBM создали прототип микросхемы с интегрированным водяным охлаждением:

    12:00

    Загрузить за восемь секунд: ноутбуки ASUS F5Z и F8Tr на новой платформе AMD Puma:

    11:20

    Слухи о Palm Treo 800w усиливаются — появились фотографии, назван срок выхода и цена:

    11:01

    Intel приговорили к штрафу в 25000000 долларов, обвинив в нечестном ведении бизнеса:

    09:55

    Руководитель PLDS объяснил, почему приводы Blu-ray появляются сначала в ноутбуках:

    09:30

    Фото дня: ноутбук ASUS со встроенным проектором :

    09:23

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