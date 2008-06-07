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    7 июня 2008

    В Leopard 10.5.4 Apple исправит проблемы работы c Adobe CS3:

    23:56

    Sharkoon Rapid-Case — недорогие корпуса для 2,5" винчестеров :

    14:06

    Computex 2008: замечен UMPC BELCO ALPHA-400 на базе RISC-процессора:

    13:49

    M704, ультрамобильный компьютер Gigabyte, официально представлен :

    13:20

    Ноутбук OCZ «сделай сам» — Barebone Gaming Notebook поступает в продажу:

    12:50

    ThermalRight HSC-101 — корпус-радиатор, способный отводить 300 Вт тепла:

    12:17

    Philips обещает показать 52-дюймовый 3D-дисплей, который можно будет купить уже в этом году:

    10:01

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда A-Data — много оверклокерской памяти:

    09:48

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Arctic Cooling — блоки питания и другие продукты:

    09:45

    Gainward: GeForce GTX 280 с нестандартным дизайном:

    09:27

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда HIS — «самые первые», быстрые видеокарты и не только :

    09:19

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда Arctic Cooling — кулеры для видеоадаптеров:

    08:45

    По очкам в 3DMark Vantage Radeon HD 4870 X2 быстрее GeForce GTX 280:

    08:12

    AMD поможет выжать максимум производительности из Phenom :

    07:07

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