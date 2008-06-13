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    13 июня 2008

    Потребление энергии GeForce 9800 GT и Radeon HD 4850 ограничено 225 Вт:

    21:38

    Фото и параметры «горячего» игрового ноутбука Toshiba Qosmio X305 :

    20:24

    На что способен GPU NVIDIA GT200 в проекте Folding@Home, Стэнфорд завершает разработку GPU-клиента:

    20:10

    ASUS LS221H — «самый тонкий в мире» 22" монитор:

    19:18

    Fujitsu анонсирует 5-ТБ винчестеры с плотностью записи 1 Тбит/кв.дюйм:

    19:04

    No-Key Keyboard: несуществующая стеклянная клавиатура без клавиш:

    16:05

    Чего ожидать от ускорителей AMD — скорость карт HD 4850 и HD 4870 в сравнении с продуктами NVIDIA в «тяжелых» режимах:

    15:18

    Следующая бета-версия Fusion получит поддержку Leopard Server:

    13:53

    NXP выпустила самый быстрый в мире сотовый модем:

    11:45

    Ноутбуки обойдут настольные ПК уже в будущем году, полагают эксперты IDC:

    11:15

    Core 2 Quad Q8200 и Pentium E5200 — параметры, цены и сроки:

    10:35

    Специалисты RiTdisplay разработали сенсорную OLED-панель :

    10:05

    Карманный принтер Polaroid PoGo Instant Mobile Printer печатает без чернил, картриджей и красящих лент:

    09:35

    AMD и Havok нашли друг друга:

    09:05

    Фото дня: как выглядит ПК за $7000 изнутри?:

    08:35

    Производители придумали, как тестировать SSD :

    08:05

    Thecus N7700 — сетевое хранилище для небольшого офиса или даже для дома:

    01:05

    Cooler Master: серия тихих БП Silent Pro M:

    00:07

    Графические решения AMD получили «добро» отраслевого консорциума по OpenGL:

    00:05

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